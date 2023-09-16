Передача ATACMS: Блинкен намекнул, что в Украине готовятся к получению дальнобойных ракет

Американский политик пояснил, что до получения ракет ATACMS бойцы должны пройти определенную подготовку. Кроме того, намекнул, что ракеты поступят тогда, когда в этом будет нуждаться военное командование.

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13 и 14 сентября Украина уничтожила на территории оккупированного Крыма два военных корабля ЧФ РФ, установку ПВО С-400 "Триумф" и повредила судоремонтный завод в Севастополе. При этом удары наносились не западными ракетами, а украинским оружием. уверяют в Офисе президента Зеленского. Впрочем прогнозируют, что в США почти согласились передать дальнобойные ракеты ATACAMS. Государственный секретарь США Энтони Блинкен публично намекнул, что ракеты все же будут в Украине. Выступление политика обнародовано пресс-службой американского правительства.

16 сентября Энтони Блинкен провел брифинг в Вашингтоне вместе с министром обороны Германии Анналеной Бербок. Отвечая на вопросы журналистов относительно ATACMS, чиновник не заявил окончательно, что они действительно поступят в Украину. Зато начал объяснять, что для получения нового вида вооружения нужно провести определенные подготовительные работы. В частности, научиться ими пользоваться и обслуживать. Кроме того, оружие должно поступить в момент, когда этого потребуют цели, поставленные военным командованием.

"ВСУ должны уметь их [системы вооружения] поддерживать, а это не происходит автоматически. И потом они должны вписаться в целостную военную программу, которая имеет смысл для помощи Украине в достижении ее целей", — пояснил Блинкен.

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Также Госсекретарь уточнил, будет ли разрешено Украине бить по территории РФ. Указал, что США "не допустит использования за пределами Украины", но цели должны определить сами украинцы.

В свою очередь Анналена Бербок ответила о возможности предоставления немецких дальнобойных ракет TAURUS. Министр заявила, что оккупационная армия создала на территории Украины огромные заминированные поля. Их преодолеть должны помочь именно западные военные системы. При этом подчеркнула, что вопрос ударов по территории РФ является деликатным и требует дальнейших переговоров. Впрочем, признала право жертвы на защиту всеми возможными способами.

"Аргумент заключается в том, что есть деликатные вопросы, которые необходимо выяснить, особенно для нашей системы, TAURUS, и это не так просто, как может показаться сначала. Право на самозащиту означает, что вы можете защищаться. В мире есть и другие случаи, когда государства, на которые напали извне, имеют право защищаться и давать отпор", — сказала Бербок.

ATACMS для Украины: детали

Первые сообщения СМИ о необходимости в получении ракет ATACMS появились осенью 2022 года. Тогда эксперты отмечали, что дальность полета этой ракеты — 300 км. Это означает, что она способна ударить по любой военной цели на оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей, в Крыму, а также в широкой полосе вокруг границ Украины в Беларуси и в России.

Какова дальность полета ATACMS

Летом 2023 года появились сообщения, что президент США Джо Байден почти согласился с предоставлением этого оружия. Между тем ранее объясняли, в чем же проблема: возможные удары вглубь РФ могли вызвать эскалацию и использование ядерного оружия.

Немецкое правительство также намекнуло на возможность получения дальнобойных ракет TAURUS. Впрочем пока известно, что против их поставки выступает Федеральный канцлер Олаф Шольц.

Между тем Украина с конца августа провела несколько успешных спецопераций — ударила по целям на оккупированных территориях и даже, предполагают, за 700 км вглубь РФ. В частности, в конце августа сожгли два грузовых Ил-76 под Псковом: именно тогда секретарь СНБО Алексей Данилов опубликовал видео с пуском неизвестного типа ракет. После этого, 13 и 14 сентября, запылало в Севастополе и Евпатории. Специалисты предполагают, что ВСУ могли ударить модернизированной противокорабельной ракетой "Нептун".

Напоминаем, США предоставили Украине 3D-принтер, с помощью которого можно "печатать" запасные части для ремонта военной техники. Тем временем американское правительство утвердило человека, который будет следить за средствами, которые поступают в Украину.