"Очень весомо": Зеленский отреагировал на уничтожение С-400 "Триумф" в Крыму (видео)

Украинский лидер похвалил СБУ и ВМС за успешную операцию на оккупированном россиянами полуострове. По словам президента, это был "триумф".

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал уничтожение российской системы противовоздушной обороны С-400 "Триумф на территории оккупированного Крымского полуострова. Соответствующее обращение было опубликовано в официальном Telegram-канале президента 14 сентября.

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Украинский лидер выразил благодарность за работу всему составу Службы безопасности Украины и Военно-Морских сил.

"Я благодарю вас за этот сегодняшний триумф — уничтожена система ПВО оккупантов на земле нашего Крыма. Очень весомо, молодцы! Слава всем, кто сражается ради Украины! И спасибо всем, кто помогает!" — сказал Владимир Зеленский.

Уничтожение С-400 "Триумф" в Крыму: что известно

Напомним, 14 сентября недалеко от Евпатории СБУ и ВМС провели успешную спецоперацию, уничтожив дорогой комплекс противовоздушной обороны "Триумф", который принадлежал оккупантам.

Сначала беспилотники СБУ поразили радары и антенны радиолокационных станций, которые служили "глазами" для российской системы ПВО С300/400 "Триумф". Вскоре после этого подразделения ВМСУ двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым установкам.

Генштаб ВСУ подтвердил, что по установке ПВО С-400 "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов был нанесен удар. В сети также появилось соответствующее видео.

СМИ также показали спутниковые снимки из Крымского полуострова, которые подтверждает уничтожение российской системы ПВО С-400 в районе Евпатории.