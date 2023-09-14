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Прилетело пять раз: в Крыму сняли на видео атаку на базу ВС РФ под Евпаторией (видео)

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Фото: Скриншот | Взрывы под Евпаторией: столб дыма над точкой удара

В месте удара под Евпаторией происходило минимум пять мощных взрывов. При этом "прилеты" были достаточно тесно друг от друга, свидетельствует видео с места событий.

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Утром 14 сентября жители временно оккупированной Евпатории в Крыму собственными глазами увидели прилеты по базе ВС РФ. Генштаб ВСУ подтвердил, что удар предназначался установке ПВО С-400 "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долл. На видео, сделанном с расстояния около километра, можно увидеть, как все происходило. Видео опубликовано в Telegram-канале представителя Сил обороны "Николаевский Ванек".

В заметке указано, что удар произошел в 5:30 14 сентября (по московскому времени). Сначала граждане, которые вели запись, якобы считали беспилотники — отслеживали их полет. В определенный момент происходит первый прилет: в небе заметен "прочерк", похожий на полет ракеты. В течение пятиминутного видео можно насчитать около пяти прилетов. После каждого — яркая вспышка и столб дыма.

Взрывы в Крыму: детали

Первые сообщения о взрывах в Крыму в сети опубликовали около шести утра. При этом российское Минобороны утверждало, что успешно отбили атаку 11 беспилотников. В сети также появились обломки сбитых дронов: на них почему-то была надпись, связанная с российской певицей Ани Лорак.

Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ официально подтвердило, что под Евпаторией удалось уничтожить установку ПВО. Анонимные источники утверждают, что речь идет о С-400, который стреляет ракетами "земля-воздух". Стоимость такой установки — около 1,2 млн долл.

На онлайн-карте военных объектов ВС РФ в Крыму обозначены цели, которые могут заинтересовать ВСУ под Евпаторией. Кроме системы ПВО, здесь размещают еще средства связи, полигон, места дислокации подразделений, аэродром.

Карта военных объектов ВС РФ под Евпаторией в Крыму Fullscreen
Карта военных объектов ВС РФ под Евпаторией в Крыму
Фото: Радіо Свобода

Накануне, 13 сентября, ВСУ нанесли удар по военно-морской базе ВС РФ в Севастополе: повреждены судоремонтный завод, десантный корабль "Минск" и подводный корабль "Ростов-на-Дону". Аналитики отметили, что впервые в истории крылатая ракета уничтожила подводную лодку и показала, что это возможно.

Напоминаем, в Минобороны описали ситуацию, которая складывается вокруг Бахмута в Донецкой области. В частности указывают, что успешное продвижение есть только на одном фланге. Между тем основные наступательные действия происходят на Запорожском направлении: идут бои у Работино, объясняет командование.