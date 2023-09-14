Прилетіло п'ять разів: в Криму зняли на відео атаку на базу ЗС РФ під Євпаторією (відео)

У місці удару під Євпаторією відбувалось мінімум п'ять потужних вибухів. При цьому "прильоти" були досить тісно один від одного, свідчить відео з місця подій.

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Зранку 14 вересня жителі тимчасово окупованої Євпаторії в Криму на власні очі побачили прильоти по базі ЗС РФ. Генштаб ЗСУ підтвердив, що удар призначався установці ППО С-400 "Тріумф" вартістю 1,2 млрд дол. На відео, зробленому з відстані близько кілометра, можна побачити, як все відбувалось. Відео опубліковане у Telegram-каналі представника Сил оборони "Николаевский Ванек".

У дописі вказано, що удар відбувся о 5:30 14 вересня (за московським часом). Спершу громадяни, які вели запис, начебто рахували безпілотники — відстежували їхній політ. У певний момент відбувається перший приліт: у небі помітний "прочерк", схожий на політ ракети. Протягом п'ятихвилинного відео можна нарахувати близько п'яти прильотів. Після кожного — яскравий спалах та стовп диму.

Вибухи в Криму: деталі

Перші повідомлення про вибухи в Криму у мережі опублікували близько шостої ранку. При цьому російське Міноборони стверджувало, що успішно відбили атаку 11 безпілотників. У мережі також з'явились уламки збитих дронів: на них чомусь був надпис, пов'язаний з російською співачкою Ані Лорак.

Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ офіційно підтвердило, що під Євпаторією вдалось знищити установку ППО. Анонімні джерела стверджують, що ідеться про С-400, який стріляє ракетами "земля-повітря". Вартість такої установки — близько 1,2 млн дол.

На онлайн-карті військових об'єктів ЗС РФ в Криму позначено цілі, які можуть зацікавити ЗСУ під Євпаторією. Крім системи ППО, тут розміщують ще засоби зв'язку, полігон, місця дислокації підрозділів, аеродром.

Карта військових об'єктів ЗС РФ під Євпаторією в Криму Фото: Радіо Свобода

Напередодні, 13 вересня, ЗСУ завдали удару по військово-морській базі ЗС РФ в Севастополі: пошкоджено судноремонтний завод, десантний корабель "Мінськ" та підводний корабель "Ростов-на-Дону". Аналітики зауважили, що вперше в історії крилата ракета знищила підводний човен і показала, що це можливо.

Нагадуємо, в Міноборони описали ситуацію, яка складається навколо Бахмуту на Донеччині. Зокрема вказують, що успішне просування є лише на одному фланзі. Між тим основні наступальні дії відбуваються на Запорізькому напрямку: точаться бої біля Роботиного, пояснює командування.