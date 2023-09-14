"Дякуємо Ані Лорак": в Євпаторії впав біля житлових будинків БПЛА зі словами подяки співачці (фото, відео)

Територію, на якій впали уламки безпілотника, оточила поліція. На збитому БПЛА також був напис, присвячений невідомому Миті Стародубову.

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У тимчасово окупованій Євпаторії кримчани знайшли уламки безпілотника, на якому була написана подяка співачці Ані Лорак. Про це повідомило російське видання Mash.

"На уламках безпілотника ЗСУ, який впав у Євпаторії біля житлових будинків, за повідомленнями очевидців, написано подяку співачці Ані Лорак", — йшлося в повідомленні.

На збитому БПЛА був напис: "Привіт Миті Стародубову, Ані Лорак дякуємо за борт".

Зазначили, що дрон упав на вулиці Дємишева, її оточили.

У місцевому Telegram-каналі "Крымский ветер" розповіли, що безпілотник збили над Євпаторією. Він упав у житловий двір на вулиці Дємишева 127А. Будинок не постраждав, проте поліція оточила подвір'я.

"Йде розмінування, поліцією оточено подвір'я. Можлива евакуація", — йшлося в публікації.

Атака БПЛА у Євпаторії: що відомо

Вранці 14 вересня безпілотники атакували тимчасово окуповану Євпаторію. Кримчани чули близько 15 вибухів у районі села Молочне. За інформацією українських ЗМІ, також вибухи пролунали в районі села Уютне Сакського району, де розташована військова частина №85683. Російська ППО збила один із дронів над Євпаторією, його уламки впали в житловий двір.

Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці та заявили, що російська система ППО знищила 11 безпілотників над тимчасово окупованим півостровом.

Нагадаємо, в ніч з 12 на 13 вересня ракети вдарили по судноремонтному заводу імені Серго Орджонікідзе у тимчасово окупованому Севастополі. Міноборони РФ заявили, що було випущено десять крилатих ракет. Внаслідок атаки пошкодження зазнали дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".