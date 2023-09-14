"Спасибо Ани Лорак": в Евпатории упал возле жилых домов БПЛА со словами благодарности певице (фото, видео)

Территорию, на которой упали обломки беспилотника, оцепила полиция. На сбитом БПЛА также была надпись, посвященная неизвестному Мите Стародубову.

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Во временно оккупированной Евпатории крымчане нашли обломки беспилотника, на котором была написана благодарность певице Ани Лорак. Об этом сообщило российское издание Mash.

"На обломках беспилотника ВСУ, который упал в Евпатории возле жилых домов, по сообщениям очевидцев, написана благодарность певице Ани Лорак", — говорилось в сообщении.

На сбитом БПЛА была надпись: "Привет Мите Стародубову, Ани Лорак благодарим за борт".

Отметили, что дрон упал на улице Демишева, ее оценили.

В местном Telegram-канале "Крымский ветер" рассказали, что беспилотник сбили над Евпаторией. Он упал в жилой двор на улице Демишева 127А. Дом не пострадал, однако полиция оцепила двор.

"Идет разминирование, полицией оцеплен двор. Возможна эвакуация", — говорилось в публикации.

Атака БПЛА в Евпатории: что известно

Утром 14 сентября беспилотники атаковали временно оккупированную Евпаторию. Крымчане слышали около 15 взрывов в районе села Молочное. По информации украинских СМИ, также взрывы прозвучали в районе села Уютное Сакского района, где расположена воинская часть №85683. Российская ПВО сбила один из дронов над Евпаторией, его обломки упали в жилой двор.

Минобороны РФ обвинило Украину в атаке и заявили, что российская система ПВО уничтожила 11 беспилотников над временно оккупированным полуостровом.

Напомним, в ночь с 12 на 13 сентября ракеты ударили по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе. Минобороны РФ заявили, что было выпущено десять крылатых ракет. В результате атаки повреждения получили дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".