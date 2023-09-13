Вдарили Storm Shadow: вперше в історії Україна знищила підводний човен крилатою ракетою, — експерти

Крилата ракета спершу пробила отвір у корпусі підводного човна ЗС РФ. Потім всередину влетів фугасний снаряд, який потрощив переборки та спричинив пожежу.

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В ніч на 13 вересня ЗСУ знищили підводний човен "Ростов-на-Дону" під Севастополем. Удар по підводному човну — унікальна спецоперація, яку доти не змогла здійснити жодна армія за всю історію сучасних воєн, наголосили експерти. Про інструменти, які могли використати ЗСУ для удару по місцю базування російської техніки в Криму, ідеться у статті на порталі Defence Express.

Експерти визнали, що стався не перший удар ЗСУ по військових морських суднах ЗС РФ. Наприклад, морські дрони атакували десантний корабель "Оленегорский горняк" у порту Новоросійська, а ракета "Нептун" — флагман "Москва". Однак вперше вдалось потопити підводний човен, — пояснили, чому це така проблема для сучасної армії.

По-перше, щоб знищити підводний човен, потрібно застосувати найрізноманітніші інструменти — про це свідчить весь попередній досвід світових армій. Зокрема, потрібні наступні штатні системи:

протичовнові кораблі;

протичовнові літаки (наприклад, P-8 Poseidon чи P-3 Orion) та вертольоти;

підводні човни.

Усіх цих систем Україна не має.

По-друге, підводний човен, виконуючи бойові завдання, постійно перебуває під водою, де до нього не можливо підібратись. Зокрема, не можливо використати навіть арсенал, які є у ЗСУ, наприклад, дрони або крилаті ракети.

Однак є єдине місце, де човен підіймається на поверхню — це бухта, у нашому випадку — бухта в Севастополі. Цією можливістю скористались ЗСУ і поцілили по ньому крилатою ракетою.

На думку експертів, Україна використала крилату ракету Storm Shadow, яка має бойову частину вагою 450 кг і вибухає у два етапи. Внаслідок вибуху почалась пожежа будівлі Суднобудівного Севастопольського морського заводу ім. Серго Орджонікідзе — ще один позитивний результат атаки. Однак якщо вона влучила прямо по човну, то вибухнула всередині корпусу — і це гарантує повне знищення судна. Зокрема, від вибуху вигорять переборки — такий корабель відновлювати "нерентабельно" і він іде на брухт. Саме так вчинили американці, коли у них було пошкоджено підводний човен Bonhomme Richard, пояснили автори порталу.

Вибухи в Криму: деталі

Зазначимо, в ніч з 12 на 13 вересня жителі окупованого Севастополя чули низку вибухів. Під ранок представник російської влади губернатор Михайло Развожаєв підтвердив, що відбулась атака безпілотників та крилатих ракет. Також він підтвердив, що були влучання.

Пізніше стало відомо, що під час атаки сталась пожежа на судноремонтному заводі, також пошкоджено два російські кораблі — підводний човен "Ростов-на-Дону" (вартістю близько 300 млн дол.) та великий десантний корабель "Мінськ".

Вдень 13 вересня з заявою виступила речниця МЗС РФ Марія Захарова, можливо, відреагувавши на застосування Україною ракети за 450-кілограмовим вибуховим зарядом. Росіянка пригрозила "потужною відповіддю", якщо відбудеться атака на Кримський міст.

Нагадуємо, влада Румунії підтвердила, що в ніч на 13 вересня на території країни упали уламки "Шахедів", якими РФ атакувала українські річкові порти на Дунаї. При цьому визнала, що уламки долетіли за 20 км від річки. Після одного з попередніх інцидентів урядовці прийняли рішення евакуювати місцеве населення, підсилити патрулі та встановити захисні бункери.