Після інциденту з БПЛА: Румунія будує укриття в прикордонних з Україною містах

За даними журналістів, місцевим жителям, які проживають на прикордонних територіях, проведуть детальний інструктаж щодо заходів безпеки, а також побудують притулки.

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Національний комітет Румунії з надзвичайних ситуацій ухвалив рішення про підвищення рівня захисту мешканців у прикордонних районах, розташованих поруч із містами України, які зазнають регулярних обстрілів із боку Росії. Про це повідомляє портал Digi24.

Рішення комітету дає повноваження Міністерству національної оборони для визначення конкретних районів на румунському березі річки Дунай, на протилежному березі від українських портів Рені та Ізмаїл, які піддаються бомбардуванням з боку Росії. У цих районах буде вжито додаткових заходів для забезпечення безпеки населення.

Серед таких заходів передбачено розсилання повідомлень через систему Ro-Alert у районах, де існує ризик падіння "елементів, що належать до засобів проведення бойових дій, які використовуються в конфлікті".

Додатково до оповіщення населення через повідомлення Ro-Alert, інспекції з НС проведуть повний інструктаж для місцевих жителів, пояснюючи їм, як правильно діяти в ситуаціях, що становлять загрозу.

У прикордонних містах і селах, які розташовані на потенційно небезпечній території, буде здійснено будівництво укриттів для забезпечення безпеки місцевого населення.

На території Румунії впали російські БПЛА: що відомо

4 вересня очільник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко оголосив, що під час нічної масованої атаки з боку Збройних Сил Російської Федерації стався вибух кількох російських безпілотних літальних апаратів-камікадзе типу Shahed 136 на території Румунії, неподалік від Ізмаїльського порту.

Того ж дня в Міноборони Румунії повідомили, що російські безпілотники не становили прямої загрози країні. Крім цього, відомство заявило, що країна вжила "додаткових заходів для посилення пильності" у своєму національному просторі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив наявність фотодоказів, які свідчать про падіння російських ударних безпілотних літальних апаратів на території Румунії. За його словами, "немає сенсу заперечувати факт того, що щось упало там".

Президент Румунії 6 вересня заявив, що, якщо підтвердиться виявлення частин безпілотника РФ на території Румунії, це буде "серйозним порушенням".

Крім того, мер комуни Чаталкіой Тудор Чернега в Румунії попросив підтримати мешканців села Плауру, розташованого за 300 метрів від порту Ізмаїл, який систематично атакують "шахедами" ЗС РФ. Він обговорив із міністром оборони можливість, щоб людей переселили, і вони отримували харчування та житло.