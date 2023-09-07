У Румунії жителів села Плауру біля Ізмаїла хочуть переселити через російські обстріли

Вже понад місяць місцеві жителі повідомляють, що російські безпілотники, які атакують український Ізмаїл, літають над їхніми будинками, а деякі з них падають дуже близько.

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Мер комуни Чаталкіой Тудор Чернега в Румунії попросив підтримати жителів села Плауру, розташованого за 300 метрів від порту Ізмаїл, який систематично атакують "шахедами" ЗС РФ. Він обговорив з міністром оборони можливість, щоб людей переселили, і вони отримували харчування та житло. Про це пише румунське видання Digi24.

Вже понад місяць жителі повідомляють, що російські безпілотники , які атакують український порт Ізмаїл, літають над їхніми будинками, а деякі з них падають дуже близько.

"Коли ти лягаєш спати, ти знаєш, чи прокинешся ти вранці", — говорить один із жителів румунського села Плауру Марсель Ніце.

Мер також сказав, що через велику кількість суден, які через постійні атаки на український порт зосередилися на Кілійському рукаві Дунаю, місцеві рибалки більше не можуть здійснювати свою діяльність.

Міністр національної оборони Анхель Тілвар відвідав комуну Чаталкіой і зустрівся з жителями села Плауру. Під час візиту він підтвердив, що на території Румунії, поблизу села Плауру, виявлено фрагменти безпілотника, їх аналізують фахівці. Також він наголосив, що Румунія не є стороною конфлікту.

Дрони РФ вибухнули в Румунії: що відомо

4 вересня речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що під час нічної масованої атаки Росії по українському порту в Ізмаїді на території Румунії впали і вибухнули дрони-камікадзе Shahed.

За даними ДПСУ, російських дронів-камікадзе Shahed 136, які впали і здетонували на території Румунії, було два. Це сталося в районі Ізмаїльського порту.

Міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що на румунській території було виявлено кілька частин дрона, який Росія використовувала для атак на Україну. Він заявив, що військовим необхідно посилити заходи безпеки.

Президент Румунії 6 вересня заявив, що, якщо підтвердиться виявлення частин безпілотника РФ на території Румунії, це буде "серйозним порушенням".