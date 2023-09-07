В Румынии жителей села Плауру возле Измаила хотят переселить из-за российских обстрелов

Уже больше месяца местные жители сообщают, что российские беспилотники, которые атакуют украинский Измаил, летают над их домами, а некоторые из них падают очень близко.

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Мэр коммуны Чаталкиой Тудор Чернега в Румынии попросил поддержать жителей села Плауру, расположенного в 300 метрах от порта Измаил, который систематически атакуют "шахедами" ВС РФ. Он обсудил с министром обороны возможность, чтобы людей переселили, и они получали питание и жилье. Об этом пишет румынское издание Digi24.

Уже больше месяца жители сообщают, что российские беспилотники, которые атакуют украинский порт Измаил, летают над их домами, а некоторые из них падают очень близко.

"Когда ты ложишься спать, ты знаешь, проснешься ли ты утром", — говорит один из жителей румынского села Плауру Марсель Нице.

Мэр также сказал, что из-за большого количества судов, которые из-за постоянных атак на украинский порт сосредоточились на Килийском рукаве Дуная, местные рыбаки больше не могут осуществлять свою деятельность.

Министр национальной обороны Анхель Тилвар посетил коммуну Чаталкиой и встретился с жителями села Плауру. Во время визита он подтвердил, что на территории Румынии, вблизи села Плауру, обнаружены фрагменты беспилотника, их анализируют специалисты. Также он подчеркнул, что Румыния не является стороной конфликта.

Дроны РФ взорвались в Румынии: что известно

4 сентября спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что во время ночной массированной атаки России по украинскому порту в Измаиде на территории Румынии упали и взорвались дроны-камикадзе Shahed.

По данным ГПСУ, российских дронов-камикадзе Shahed 136, которые упали и сдетонировали на территории Румынии, было два. Это произошло в районе Измаильского порта.

Министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что на румынской территории было обнаружено несколько частей дрона, который Россия использовала для атак на Украину. Он заявил, что военным необходимо усилить меры безопасности.

Президент Румынии 6 сентября заявил, что, если подтвердится обнаружение частей беспилотника РФ на территории Румынии, это будет "серьезным нарушением".