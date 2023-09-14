Дроны "ослепили" ПВО: как Украина уничтожила дорогую систему "Триумф" в Евпатории, — СМИ

Удар ракетами "Нептун" украинские военные нанесли утром, сначала уничтожив радары и антенны комплекса, а потом ударив по нему двумя ракетами.

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Недалеко от Евпатории (Крым) военная контрразведка Службы безопасности Украины и Военно-морские силы провели успешную спецоперацию, уничтожив дорогой комплекс противовоздушной обороны "Триумф", который принадлежал оккупантам. Об этом со ссылкой на свои источники в ведомстве сообщило медиа "Украинская правда" в четверг, 14 сентября.

Сначала беспилотники СБУ поразили радары и антенны радиолокационных станций, которые служили "глазами" для российской системы ПВО С300/400 "Триумф". Вскоре после этого подразделения ВМСУ двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым установкам. По словам собеседника медиа, с которым журналисты поговорили на правах анонимности, россиян в Крыму "ждут новые сюрпризы".

Отметим, что в Минобороны России информацию об уничтожении "Триумфа" пока что никак не комментировали. Там лишь отчитались о "пресечении атак" одиннадцати дронов над территорией аннексированного Крыма минувшей ночью. Об ущербе в результате удара БПЛА не сообщалось.

В свою очередь СтратКом ВСУ информировал о том, что утром украинские военные нанесли удар по месту размещения вражеский ракетных комплексов "земля-воздух" вблизи Евпатории во временно оккупированном Крыму.

Что известно о комплексе ПВО "Триумф"

Это российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК), зенитная ракетная система большой и средней дальности. Контрактная стоимость одного дивизиона из четырех машин зенитного ракетного комплекса С-400 около 1,2 млрд. долл., или более 115 млрд. руб.

Технические характеристики С-400 "Триумф"

скорость цели — 4,8 км/с;

инструментальная дальность радара — 600 км;

границы зоны прикрытия по дальности — от 2 до 400 км;

границы зоны прикрытия по высоте от аэродинамических целей — от 0,005 до 30 км;

границы зоны прикрытия по дальности от всех доступных баллистических ракет — от 5 до 60 км;

максимальное количество наводимых на цели ракет — 160;

готовность — 0,6 мин;

непрерывная работа — 10 тыс. ч;

тип целей — стратегическая авиация, самолеты РЭБ, самолеты-радары, тактическая авиация;

самостоятельное движение по дорогам — 60 км/ч.

Напомним, 14 сентября БПЛА атаковали Крым. Взрывы прогремели в районе села Уютное, где размещена воинская часть ВС РФ №85683. Минобороны РФ утверждает, что Украина применила безэкипажные катера и дроны самолетного типа для ударов.

Также мы писали о том, в ISW оценили последствия "крымской" атаки для Кремля. По словам экспертов, сухой док станет временно неработоспособным, пока РФ не уберут все обломки от ракеты, считают аналитики. Степень повреждения ремонтных мощностей "Севморзавода" неизвестна.