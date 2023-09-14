Уничтожение С-400 "Триумф" в Крыму: в сети показали спутниковые снимки места удара (фото)

На опубликованных кадрах можно увидеть большое сгоревшее пятно, что по утверждению журналистов, является подтверждением уничтожения системы ПВО противника.

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В сети появились спутниковые снимки из Крымского полуострова, которые подтверждает уничтожение российской системы ПВО С-400 в районе Евпатории. Их опубликовало издание "Радио Свобода" в своем Telegram-канале 14 сентября.

Ночь на четверг выдалась на территории временно оккупированого полуострова неспокойной, ведь там прозвучало несколько громких взрывов. Под утро появилась информация, что удары были населены под Евпаторией, где противник расположил системы ПВО.

"Радио Свобода получило спутниковый снимок высокого разрешения, сделанный утром 14 сентября и подтверждающий украинский удар по позициям систем ПВО С-400 под Евпаторией в ночь на четверг", — говорится в сообщении.

На кадрах можно увидеть сгоревшую технику, которая, предварительно, была полностью уничтожена.

Взрывы в Крыму в ночь на 14 сентября: подробности

В Евпатории прозвучали громкие взрывы и впоследствии оказалось, что контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию, которая позволила уничтожить комплекс ПВО С-400 "Триумф". Стоимость такого вооружения составляет 1,2 млрд долларов.

Отмечается, что сначала при помощи беспилотников были уничтожены радары и антенны комплекса, после чего подразделения ВМС могли запустить в то же место две крылатые ракеты "Нептун".

Напомним, 13 сентября сообщалось, что украинские военные нанесли удар по военно-морской базе ВС РФ в Севастополе. В результате повреждены судоремонтный завод, десантный корабль "Минск" и подводный корабль "Ростов-на-Дону". Аналитики заявили, что впервые в истории крылатая ракета уничтожила подводную лодку и показала, что это возможно.