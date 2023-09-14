Знищення С-400 "Тріумф" у Криму: у мережі показали супутникові знімки місця удару (фото)

На опублікованих кадрах можна побачити велику згорілу пляму, що, за твердженням журналістів, є підтвердженням знищення системи ППО противника.

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У мережі з'явилися супутникові знімки з Кримського півострова, які підтверджують знищення російської системи ППО С-400 у районі Євпаторії. Їх опублікувало видання "Радіо Свобода" у своєму Telegram-каналі 14 вересня.

Ніч на четвер видалася на території тимчасово окупованого півострова неспокійною, адже там пролунало кілька гучних вибухів. Під ранок з'явилася інформація, що удари були населені під Євпаторією, де противник розташував системи ППО.

"Радіо Свобода отримало супутниковий знімок з високою роздільною здатністю, зроблений вранці 14 вересня, який підтверджує український удар по позиціях систем ППО С-400 під Євпаторією в ніч проти четверга", — ідеться в повідомленні.

На кадрах можна побачити згорілу техніку, яка, попередньо, була повністю знищена.

Вибухи в Криму в ніч на 14 вересня: подробиці

У Євпаторії пролунали гучні вибухи і згодом виявилося, що контррозвідка СБУ та ВМС України провели унікальну спецоперацію, яка дала змогу знищити комплекс ППО С-400 "Тріумф". Вартість такого озброєння становить 1,2 млрд доларів.

Зазначається, що спочатку за допомогою безпілотників було знищено радари й антени комплексу, після чого підрозділи ВМС могли запустити в те саме місце дві крилаті ракети "Нептун".

Нагадаємо, 13 вересня повідомлялося, що українські військові завдали удару по військово-морській базі ЗС РФ у Севастополі. У результаті пошкоджено судноремонтний завод, десантний корабель "Минск" і підводний корабель "Ростов-на-Дону". Аналітики заявили, що вперше в історії крилата ракета знищила підводний човен і показала, що це можливо.