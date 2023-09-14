ЗСУ "вимикають" ППО в Криму: у чому було завдання операції зі знищення С-400 "Тріумф" у Євпаторії

Ракети "Нептун" і дрони показали клас: росіяни позбулися в Євпаторії комплексу С-400 "Тріумф" за 1,2 млрд доларів. Якщо так піде далі, ланцюг ППО на заході півострова вимкнеться і авіація ЗСУ зможе запускати ракети в будь-яку точку.

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У Євпаторії вранці 14 вересня чули вибухи, очевидці говорили про атаку по кримському місту кількома безпілотниками. А окупаційна влада перекрила рух транспорту Кримським мостом.

Пізніше ЗМІ уточнили, що вибухи лунали в районі села Затишне Сакського району, де розміщена військова частина №85683.

Згодом виявилося, що контррозвідка СБУ та ВМС України провели унікальну спецоперацію — знищили комплекс ППО С-400 "Тріумф" армії РФ вартістю 1,2 млрд доларів. Дрони СБУ спочатку вразили радари й антени комплексу, а далі підрозділи ВМС запустили дві крилаті ракети "Нептун".

В Євпаторії розміщено дві дорогі російські РЛС

Росіян попередили, що в Криму на них чекають нові сюрпризи.

Усе почалося з мису Тарханкут

Аналітики видання Defence Express пишуть, що на околиці Євпаторії стоять позиції 3-го радіотехнічного полку РФ, який розміщується на мисі Тарханкут і вже був об'єктом атаки українських сил.

В Євпаторії розміщені дві дорогі РЛС під радіопрозорими куполами та інші засоби радіолокаційного огляду на відкритих майданчиках. Поруч із містом розташовані позиції 12-го зенітного ракетного полку, у якого є на озброєнні ЗРК С-400.

Об'єкти в Євпаторії належать 3-му радіотехнічному полку РФ

"Об'єкти розташовані на схід від Євпаторії і мають ключове значення для забезпечення протиповітряної оборони цього району Криму. Поразка цих цілей дає змогу "прорубати" вікно у ворожій протиповітряній обороні та полегшити подальші атаки", — зазначили фахівці.

За словами інженера-кораблебудівника і військово-морського експерта Володимира Заблоцького, 3-й радіотехнічний полк РФ базується в Севастополі. Його підрозділи розміщені в Тарханкуті, Євпаторії та Керчі.

"Це їхні радари стояли на "вишках Бойка" і на Тарханкуті. Поступово українська армія їх вимикає. У Євпаторії якраз закінчується цей ланцюг ППО і РЕБ, що робить можливим прохід нашої авіації. Наприклад, реально в майбутньому запускати ракети по Севастополю та інших містах Криму", — коментує він Фокусу.

Заблоцький додає, що є також східний напрямок Криму. Якщо ЗСУ найближчим часом вийдуть до Азовського моря, півострів притиснуть із двох боків.

"Головна мета — знищення Кримського мосту і перерізання комунікацій в Азовському морі", — підсумував аналітик.

Нагадаємо, вночі 13 вересня дрони і ракети атакували Севастополь. Снаряди прилетіли по Севастопольському морському заводу, пошкоджено БДК "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону". На думку експертів, ракету "Нептун" могли адаптувати під авіацію.

Фокус раніше писав, що в Севастополі могли вразити субмарину проекту 636, яка запускає крилаті ракети "Калібр".