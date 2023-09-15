США могут одобрить передачу Украине ракет ATACMS этой осенью, – WSJ

По словам американских чиновников, ряд факторов заставил администрацию Байдена по-новому взглянуть на передачу Украине ракет большой дальности.

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Соединенные Штаты Америки близки к передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS этой осенью. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal 15 сентября со ссылкой на представителей администрации Джо Байдена.

По данным журналистов, президент США еще не одобрил передачу Украине ATACMS, однако в его администрации заявили, что этой осенью "по-новому взглянут на поставку армейской тактической ракетной системы, чтобы усилить контрнаступление Украины".

"Наша позиция всегда заключалась в том, что мы предоставим Украине возможности, которые позволят ей добиться успеха на поле боя. И мы продолжим оценивать ситуацию на местах и ​​принимать решения на основе этого", — сказал заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер.

По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, у США есть относительно небольшое количество ATACMS и Пентагону необходимо поддерживать их количество.

При этом американские чиновники признались, что ряд факторов заставил администрацию президента рассмотреть вопрос поставок по-новому. Официальные лица отмечают, что в планах, которые находятся на рассмотрении, идет речь о поставке Украине ограниченного количества ATACMS.

Как отмечают авторы публикации, ране Киев гарантировал, что американское оружие не будет использоваться на территории РФ. Ожидается, что передаче ATACMS будет предшествовать аналогичное обещание.

Напомним, 11 сентября, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что, если США решат предоставить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, это не повлечет за собой поставки крылатых ракет Taurus.

Ранее, 29 августа, министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что Украина получит дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS. Глава оборонного ведомства утверждает, что настроен оптимистично и не видит для этого серьезных препятствий.