Передавання ATACMS: Блінкен натякнув, що в Україні готуються до отримання далекобійних ракет

Американський політик пояснив, що до отримання ракет ATACMS бійці повинні пройти певну підготовку. Крім того, натякнув, що ракети надійдуть тоді, коли цього потребуватиме військове командування.

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13 та 14 вересня Україна знищила на території окупованого Криму два військових кораблі ЧФ РФ, установку ППО С-400 "Тріумф" та пошкодила судноремонтний завод у Севастополі. При цьому удари завдавались не західними ракетами, а українською зброєю. запевняють в Офісі президента Зеленського. Втім прогнозують, що в США майже погодились передати далекобійні ракети ATACAMS. Державний секретар США Ентоні Блінкен публічно натякнув, що ракети все ж будуть в Україні. Виступ політика оприлюднено пресслужбою американського уряду.

16 вересня Ентоні Блінкен провів брифінг у Вашингтоні разом з міністеркою оборони Німеччини Анналеною Бербок. Відповідаючи на питання журналістів щодо ATACMS, чиновник не заявив остаточно, що вони дійсно надійдуть в Україну. Натомість почав пояснювати, що для отримання нового виду озброєння потрібно провести певні підготовчі роботи. Зокрема, навчитись ними користуватись та обслуговувати. Крім того, зброя має надійти у момент, коли цього вимагатимуть цілі, поставлені військовим командуванням.

"ЗСУ повинні вміти їх [системи озброєння] підтримувати, а це не відбувається автоматично. І потім вони повинні вписатися в цілісну військову програму, яка має сенс для допомоги Україні в досягненні її цілей", — пояснив Блінкен.

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Також Держсекретар уточнив, чи дозволятиметься Україні бити по території РФ. Вказав, що США "не допустить використання за межами Україні", але цілі мають визначити самі українці.

Зі свого боку, Анналена Бербок відповіла щодо можливості надання німецьких далекобійних ракет TAURUS. Міністерка заявила, що окупаційна армія створила на території України величезні заміновані поля. Їх здолати повинні допомогти саме західні військові системи. При цьому наголосила, що питання ударів по території РФ є делікатним і потребує подальших перемовин. Втім, визнала право жертви на захист усіма можливими способами.

"Аргумент полягає в тому, що є делікатні питання, які необхідно з’ясувати, особливо для нашої системи, TAURUS, і це не так просто, як може здатися спочатку. Право на самозахист означає, що ви можете захищатися. У світі є й інші випадки, коли держави, на які напали ззовні, мають право захищатися та давати відсіч", — сказала Бербок.

ATACMS для України: деталі

Перші повідомлення ЗМІ про потребу в отриманні ракет ATACMS з'явились восени 2022 року. Тоді експерти зазначали, що дальність польоту цієї ракети — 300 км. Це означає, що вона здатна вдарити по будь-якій військові цілі на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей, в Криму, а також у широкій смузі навколо кордонів України в Білорусі та в Росії.

Яка дальність польоту ATACMS

Влітку 2023 року з'явились повідомлення, що президент США Джо Байден майже погодився з наданням цієї зброї. Між тим раніше пояснювали, в чому ж проблема: можливі удари вглиб РФ могли спричинити ескалацію і використання ядерної зброї.

Німецький уряд також натякнув на можливість отримання далекобійних ракет TAURUS. Втім поки що відомо, що проти їхнього постачання виступає Федеральний канцлер Олаф Шольц.

Між тим Україна з кінця серпня провела кілька успішних спецоперацій — вдарила по цілях на окупованих територіях і навіть, припускають, за 700 км вглиб РФ. Зокрема, наприкінці серпня спалили два вантажних Іл-76 під Псковом: саме тоді секретар РНБО Олексій Данілов опублікував відео з пуском невідомого типу ракет. Після цього, 13 та 14 вересня, запалало в Севастополі та Євпаторії. Фахівці припускають, що ЗСУ могли вдарити модернізованою протикорабельною ракетою "Нептун".

Нагадуємо, США надали Україні 3D-принтер, за допомогою якого можна "друкувати" запасні частини для ремонту військової техніки. Тим часом американський уряд затвердив людину, яка буде стежити за коштами, які надходять в Україну.