За словами секретаря РНБО, президентська ракетна програма в дії. На опублікованих кадрах видно політ ракети.

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Секретар РНБО Олексій Данілов продемонстрував запуск нової ракетної розробки вітчизняного ВПК. Відео опубліковано на особистій сторінці секретаря у Facebook.

"Ракетна програма президента України в дії. Випробування успішні, застосування ефективне", — повідомив Данілов, додавши також слова з музичної композиції улюбленого виконавця російського президента Володимира Путіна: "Чекає Севастополь, чекає Камчатка, чекає Кронштадт".

Нагадаємо, що журналісти показали тестування картонних українських дронів, які атакували аеродром у Курську. Повідомляється, що ці БПЛА не потрапляють на радари ворога, а корисного навантаження достатньо, щоб пошкодити великий літак.

Також повідомлялося, що в Харківській області бійці штурмової бригади "Сталевий Кордон" завдали удару по ворожих позиціях. Прикордонники виявили місцеперебування окупаційного угруповання та успішно ліквідували спостережний пункт.

Своєю чергою, інженери з компанії "Інфозахист" почали випробування українського БПЛА з системою Gekata. Розробники заявляють, що модуль Gekata порівняно функціональніший за закордонні аналоги. Система може виконувати відразу кілька завдань: виявить "Бук", "Осу" і МіГ-31.