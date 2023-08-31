"Применение эффективно": Данилов показал запуск новой украинской ракеты (видео)

По словам секретаря СНБО, президентская ракетная программа в действии. На опубликованных кадрах видно полет ракеты.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов продемонстрировал запуск новой ракетной разработки отечественного ВПК. Видео опубликовано на личной странице секретаря в Facebook.

"Ракетная программа президента Украины в действии. Испытания успешны, применение эффективно", — сообщил Данилов, добавив также слова из музыкальной композиции любимого исполнителя российского президента Владимира Путина: "Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт".

Напомним, что журналисты показали тестирование картонных украинских дронов, которые атаковали аэродром в Курске. Сообщается, что эти БПЛА не попадают на радары врага, а полезной нагрузки достаточно, чтобы повредить крупный самолет.

Также сообщалось, что в Харьковской области бойцы штурмовой бригады "Сталевий Кордон" нанес удар по вражеским позициям. Пограничники обнаружили местонахождение оккупационной группировки и успешно ликвидировали наблюдательный пункт.

В свою очередь, инженеры из компании "Инфозащита" начали испытания украинского БПЛА с системой Gekata. Разработчики заявляют, что модуль Gekata сравнительно функциональнее зарубежных аналогов. Система может выполнять сразу несколько задач: обнаружит "Бук", "Осу" и МиГ-31.