Атаковали аэродром в Курске: появились кадры тестирования картонных дронов (видео)

По информации журналистов, картонные дроны незаметны для радаров противника. Взрыв охватывает площадь, достаточную для повреждения крупного самолета.

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Опубликованы кадры тестирования новых картонных дронов ВСУ, которые атаковали аэродром в Курске. Такие дроны не попадают на вражеские радары. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Как продемонстрировало испытание, после взрыва поражающие элементы накрывают достаточно большую площадь", — говорится в публикации.

По словам журналистов, площадь удара достаточная, чтобы нанести урон даже крупному самолету.

Сообщается, что именно посредством таких картонных дронов сотрудники СБУ ночью 27 августа провели атаки на российский аэродром под Курском.

В итоге были повреждены четыре самолета СУ-30 и один МИГ-29. Более того, БПЛА поразили радары комплекса С-300 и два самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С1".

Напомним, что на вооружении украинских защитников появились бельгийские БМП YPR-765 PRI. YRP-765 PRI — это нидерландская машина, разработанная на базе американского БТР M113. БМП комплектуется пушкой калибра 25-мм.

Также сообщалось, что, по оценкам аналитиков, из-за ударов по российским военным объектам, в частности под Псковом, а также на фоне продолжающегося контрнаступления ВСУ, Кремль не знает, куда перебросить резерв.