На Харьковщине "Сталевий Кордон" нанес огневой удар по позициям оккупантов (видео)

Пограничники зафиксировали местонахождение захватчиков и успешно ликвидировали наблюдательный пункт.

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Бойцы штурмовой бригады "Сталевий Кордон" нанесли огневой удар по позициям оккупантов. Результаты работы опубликованы в Telegram-канале.

Пограничники зафиксировали местонахождение захватчиков. После этого был удачно уничтожен наблюдательный пункт врага. Украинские защитники применили минометы, а свою работу назвали "ювелирной".

Уничтожение техники РФ на Харьковщине

Бойцы 14 бригады уничтожили САУ "Мста-С" на Харьковщине. В результате попадания в российскую 152-мм 2С19 САУ "Мста-С" сдетонировал боекомплект. Событие произошло к югу от населенного пункта Новая Тарасовка. Село расположено на территории Харьковской области.

Пограничники на Харьковщине регулярно охотятся на российских захватчиков на автодороге. Бойцы "Сталевий Кордон" взяли под огневой контроль важный участок фронта в регионе. Аэроразведчики постоянно следят за перемещениями подразделений РФ на фронте, а дальше по вражеским позициям работает минометный расчет.

Бойцы бригады "Сталевий Кордон" 16 августа уничтожили "Муром-М" на Харьковщине. Захватчики остались без возможности в определенной локации корректировать артиллерию и отслеживать перемещение украинских Сил обороны. Осуществление аэроразведки бойцами подразделения позволяет выявлять и уничтожать вражескую технику.

Напомним, в июле оккупанты сбросили авиабомбу КАБ-250 на жилые дома на Харьковщине. Как отмечают в ОВА, также зафиксированы попадания вражеских снарядов в других районах Харьковской области. Оккупанты обстреливали регион из артиллерии, минометов и другого оружия.