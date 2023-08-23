Highway to Hell: пограничники на Харьковщине охотятся на россиян на автодороге (видео)

Бойцы "Стального кордона" взяли под огневой контроль важный участок фронта на Харьковщине.

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В Харьковской области украинские пограничники устроили охоту на оккупантов. Бойцы подразделения "Стальной кордон" взяли под огневой контроль одну из важных дорог на вверенном им участке фронта. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Highway to Hell" для оккупантов. Аэроразведка ГПСУ засекла перемещение живой силы противника. И благодаря минометчикам, живая сила превратилась в неживую", — говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что у российских захватчиков на этом направлении, как и в целом в Украине, только одна дорога — в ад.

На опубликованных кадрах видно, как аэроразведчики следят за перемещениями оккупантов на этом участке, а дальше по вражеским позициям работает минометный расчет.

Напомним, что ВСУ под Бахмутом уничтожили 3 артустановки россиян и 4 пушки . Аэроразведчики ВСУ мониторили ситуацию и обнаружили вражеское вооружение. Далее по нему метко отработала украинская артиллерия.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области на Бахмутском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага и проводить контрнаступательные действия. Есть продвижение в районе Клещеевки и Андреевки.