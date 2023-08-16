Бойцы бригады "Сталевий кордон" уничтожили "Муром-М" на Харьковщине (видео)

Захватчики остались без возможности в определенной локации корректировать артиллерию и отслеживать перемещение украинских Сил обороны.

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Бойцы бригады "Сталевий кордон" на Харьковском направлении уничтожили комплекс наблюдения "Муром-М". Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ в Telegram.

Сначала защитники зафиксировали вражескую технику, которую фактически оккупанты установили посреди поля. С ее помощью захватчики корректировали артиллерию и отслеживали перемещение украинских Сил обороны.

"Бойцы "Сталевого кордона" ослепили очередной Глаз Саурона!" — говорится в заметке.

Подразделение и в дальнейшем выполняет боевые задачи в зоне боевых действий. Осуществление аэроразведки бойцами "Сталевий кордон" позволяет выявлять и уничтожать вражескую технику.

Уничтожение комплексов видеонаблюдения "Муром-М" ВС РФ

Пограничники подразделения "Сталевий кордон" 9 августа ликвидировал вражеский комплекс наблюдения "Муром-М". Ликвидация также состоялась на Харьковщине.

Теробороновец применил FPV-дрон и уничтожил "Муром-М". Боец благодаря своим знаниям и одному беспилотнику сумел вывести из строя довольно редкую технику. Система позволяет вести визуальное наблюдение на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль за 8 км и людей за 4 км.

Бойцы ВСУ с помощью дрона уничтожили "загадочный" комплекс наблюдения. Автономный комплекс наблюдения был ликвидирован на Донецком направлении. Такие станции опасны тем, что сопровождают группы диверсантов и дают возможность противнику корректировать артиллерийские удары.

Напомним, 15 августа украинский FPV-дрон в тандеме с кассетными снарядами уничтожили российскую БМП-2. Техника РФ была ликвидирована одним дроном, снимал происходящее другой БПЛА, а дополнительный ракурс обеспечил третий.