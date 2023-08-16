Бійці "Сталевого кордону" знищили "Муром-М" на Харківщині (відео)

Загарбники залишилися без можливості у певній локації коригувати артилерію та відстежувати переміщення українських Сил оборони.

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Бійці "Сталевого кордону" на Харківському напрямку знищили комплекс спостереження "Муром-М". Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ у Telegram.

Спочатку захисники зафіксували ворожу техніку, яку фактично окупанти встановили посеред поля. З її допомогою загарбники коригували артилерію та відстежували переміщення українських Сил оборони.

"Бійці "Сталевого кордону" осліпили чергове Око Саурона!" – йдеться у дописі.

Підрозділ й надалі виконує бойові завдання у зоні бойових дій. Здійснення аеророзвідки бійцями "Сталевого кордону" дозволяє виявляти та знищувати ворожу техніку.

Знищення комплексів відеоспостереження "Муром-М" ЗС РФ

Прикордонники підрозділу "Сталевий кордон" 9 серпня ліквідував ворожий комплекс спостереження "Муром-М". Ліквідація також відбулася на Харківщині.

Тероборонівець застосував FPV-дрон та знищив "Муром-М". Боєць завдяки своїм знанням та одному безпілотнику зумів вивести за ладу доволі рідкісну техніку. Система дає змогу вести візуальне спостереження на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 км і людей за 4 км.

Бійці ЗСУ за допомогою дрона знищили "загадковий" комплекс спостереження. Автономний комплекс спостереження було ліквідовано на Донецькому напрямку. Такі станції небезпечні тим, що супроводжують групи диверсантів та дають можливість противнику коригувати артилерійські удари.

Нагадаємо, 15 серпня український FPV-дрон у тандемі з касетними снарядами знищили російську БМП-2. Техніка РФ була ліквідована одним дроном, знімав те, що відбувається, інший БПЛА, а додатковий ракурс забезпечив третій.