Український FPV-дрон у тандемі з касетними снарядами знищили російську БМП-2 (відео)

Техніка РФ була ліквідована одним дроном, знімав те, що відбувається, інший БПЛА, а додатковий ракурс забезпечив третій.

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Бійці підрозділу БПЛА "Грифон" разом із 501-м окремим батальйоном морської піхоти знищили російську БМП-2. Про це повідомив волонтер Сергій Стерненко в соцмережі X (Twitter).

БПМ був знищений одним дроном, знімав те, що відбувається, ще один, а додатковий ракурс забезпечив третій.

Після удару дроном артилерія застосувала касетні боєприпаси.

Знищення російської бронетехніки

Нагадаємо, що 15 серпня Швеція планує передати Україні боєприпаси та бойові машини на понад $300 млн. У Стокгольмі визначилася з уже 13-м пакетом військової допомоги для Києва. Серед іншого, ЗСУ можуть отримати у своє розпорядження мисливського робота Rb 99 (AMRAAM).

Зі свого боку, Вашингтон направив в Україну сотні мінідронів. БПЛА Switchblade, Phoenix Ghost, Altius-600, Jump-20, Hornet, Puma, Scan Eagle і Penguine — усе це активно застосовується в Україні. Нові партії безпілотників дадуть змогу завдавати точні удари та витісняти окупантів у різних умовах. Про це також стало відомо 15 серпня.

Також повідомлялося, що російський дрон "Сіріус" уперше піднявся в небо. Ударний безпілотник презентували на форумі "Армія-2023", який проходить у РФ із 14 по 20 серпня. Розробка може перебувати в польоті на висоті 7 кілометрів і нести кориговані та фугасні авіабомби. Вага корисного навантаження — до 450 кг.