США відправили Україні сотні міні-дронів: чому вони потрібні для перемоги над Росією (відео)

В Україні вже активно застосовують БПЛА Switchblade, Phoenix Ghost, Altius-600, Jump-20, Hornet, Puma, Scan Eagle і Penguine. Вони дають змогу завдавати точних ударів і витісняти окупантів у різних умовах.

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США відправили Україні сотні невеликих ударних дронів, здатних знищувати російські танки та іншу техніку. Президент неурядового Центру військової модернізації та головні редактор видання Warrior Maven Кріс Осборн пояснив, чому такі безпілотники стали особливо важливими для українців.

Як дрони США змінюють ситуацію на війні в Україні

Невеликі безпілотники в руках Сил оборони України виявилися дуже ефективними проти чисельно сил Росії, що переважаю за кількістю. Це стало однією з причин, чому Пентагон включив у пакети військової допомоги 10 різних типів малих дронів, зокрема Phoenix Ghost, Altius-600, Jump-20, Hornet, Puma, Scan Eagle і Penguin UAS.

"Звісно, НАТО та інші засоби розвідки, як-от супутники або засоби повітряної розвідки наддалекого радіуса дії, виявилися корисними для України, але більшість середньовисотних безпілотників і літаків-розвідників із нерухомим крилом, імовірно, є надто вразливими для роботи в Україні", — зазначив військовий експерт.

Наземні дрони, що запускаються з рук поруч із лінією фронту, продовжують вистежувати та знищувати танки, а також допомагають українським підрозділам виявляти ворогів у будівлях під час штурму міст. Крім того, вони допомагають вести розвідку і помічати техніку і групи ЗС РФ за межами прямої видимості, щоб швидко реагувати на дії окупантів.

Велику роль, за даними Warrior Maven, відіграють американські баражувальні боєприпаси Switchblade, які підривають велику кількість російських танків, дозволяючи українським військовим триматися поза прямою лінією вогню. Що особливо важливо, такі дрони можуть патрулювати в небі, шукати ворожі цілі та атакувати, вибухаючи та завдаючи великої шкоди бойовій техніці або скупченню військ РФ.

Що відомо про дрони, передані Україні Пентагоном

Сил оборони України активно застосовують у боях дрони-камікадзе Switchblade 300 від компанії Aeroviroment, їх переважно запускають підрозділи СБУ, ГУР і ССО. Це доволі дорогі системи озброєння, тому українські військові намагаються застосовувати їх із максимальною користю — найчастіше удари ними завдають по заздалегідь відомих і дуже цінних цілях російської армії: командному складу, системам РЕБ, техніці.

За словами українських військових, на ділі безпілотник здатний пролетіти за лінію фронту на 8 км і завдати удару з точністю до 80%, влетівши у вікно штабу ЗС РФ. Навчитися керувати такою системою можна всього за два тижні, а то й швидше, що теж великий плюс для армії в умовах війни.

Характеристики дрона Switchblade 300

вага — 2,5 кг;

дальність польоту — 10 км;

швидкість польоту — до 150 км/год;

тривалість польоту: 15 хв.

У травні стало відомо, що США передадуть Україні модернізовані дрони-камікадзе Switchblade 300 Block 20. Виробник збільшив час польоту, покращив зв'язок, управління камерою і додав можливість модульного корисного навантаження.

ЗСУ також застосовують потужнішу версію — Switchblade 600. Нещодавно її також модифікували, збільшивши бойову частину до 22,7 кг, швидкість польоту — до 185 км/год, дальність польоту — до 60 км.

Phoenix Ghost

Ці безпілотники Aevex Aerospace розробила спеціально для потреб ЗСУ, українські війська застосовують їх щонайменше із серпня 2022 року. За інформацією експертів, Phoenix Ghost можна запускати на відстань до 40 кілометрів, час його роботи сягає 6 годин. За принципом роботи апарат нагадує Switchblade і демонструє високу точність попадання.

Altius-600

Компанія Anduril Industries вперше анонсувала Altius-600 у 2022 році, а у квітні 2023 року показала його в дії. Сам безпілотник важить від 9 до 12 кг залежно від корисного навантаження, 1,5-3 кг із них припадають на боєголовку. Дрон може як вести розвідку, так і атакувати цілі в режимі "камікадзе". ALTIUS-600 запускається прямо з пікапа завдяки установці PILS або з використанням труби CLT. За словами розробників, БПЛА може до 4 годин перебувати в повітрі і долати відстань у 444 км.

Jump-20

Тактичні безпілотники Jump 20 від AeroVironment можуть вертикально злітати і сідати, оснащується відсіком для корисного перевантаження і захищеною системою зв'язку. У травні стало відомо, що компанія постачатиме їх Україні.

Характеристики Jump-20

довжина — 2,9 м;

розмах крила — 5,7 м;

максимальна злітна вага — 97,5 кг;

вага корисного навантаження — 13,6 кг;

тривалість польоту — 14 годин;

радіус зв'язку з оператором — до 185 км.

RQ-20 Puma

Це дуже потужний безпілотник від AeroVironment, здатний протриматися в повітрі до 14 год і брати на свій борт майже 13,5 кг корисного навантаження для розвідки. Запустити його можна з рук, БПЛА обладнаний водонепроникним комплектом електрооптичних та інфрачервоних камер і може виконувати посадку, як на землю, так і на воду. У квітні 2022 року стало відомо, що в межах пакета військової допомоги Україні США передадуть їй модернізований БПЛА RQ-20A Puma AE з поліпшеними батареями, що збільшують тривалість польоту, і навчать українських військових їх застосовувати.

Scan Eagle

Безпілотник виробництва The Boeing Insitu з 2000-х років використовують сухопутні та військово-морські сили США. Він призначений для ведення спостереження і розвідки, даючи змогу стежити за противником вдень і вночі за будь-яких умов. Оператори можуть замінити корисне навантаження в польових умовах, поставивши обладнання для знімання, ретрансляції зв'язку або наведення вогню.

Характеристики ScanEagle

максимальна злітна вага — 26,5 кг;

максимальна вага корисного навантаження — 5 кг;

потужність корисного навантаження — до 150 Вт;

довжина -1,71 м;

розмах крила — 3,1 м;

час польоту — 18 годин;

стеля висоти — 5 950 м;

максимальна швидкість — 148 км/год.

Пінгвін МК-2

Це дрон виробництва UAV Factory, який презентували в серпні 2021 року. Він оснащений унікальною технологією Aeroflow, яка дає йому змогу ховати лопаті й заощаджувати до 20% заряду під час польоту, а також літати вертикально або горизонтально, залежно від умов. Батареї, що розрядилися, можна дуже швидко замінити. Комплекс Penguine MK-2 складається з БПЛА з інфрачервоною турельною камерою, станції управління (наземна) і антени MIMO. За бажання його можна оснастити охолоджуваним тепловізором MWIR, що охолоджується.

Характеристики Penguine MK-2

час польоту — до 25 годин;

дальність польоту — 180 км;

вага — 32;

запуск — за допомогою катапульти;

максимальна висота — 5 км;

максимальна швидкість — понад 110 км/год.

Раніше писали, що в Україні закінчують роботу над дроном-камікадзе "Гром". Зовні він нагадує російський БПЛА "Ланцет", але відрізняється незвичайною технологією запуску.