Дрони-камікадзе ALTIUS-600М вперше показали у дії: як вони допоможуть ЗСУ (відео)

ALTIUS-600М запускаються з різних платформ на землі, воді та в небі, а також об'єднуються у смертоносні рої.

Related video

Компанія Anduril Industries уперше показала застосування ударного варіанта безпілотника ALTIUS-600, який США обіцяли передати Україні. Подробиці повідомило видання The Drive.

Боєприпас, що баражує, ALTIUS-600M вперше анонсували у 2022 році, а тепер продемонстрували в дії. Під час випробувань дрон-камікадзе атакував ціль у вигляді вантажного контейнера, спричинивши видовищний вибух. Виробник не розкрив тип і масу використаної боєголовки, але відомо, що такі БПЛА зазвичай оснащують бойовою частиною вагою 1,5-3 кг, залежно від необхідної потужності. Сам ALTIUS-600M при цьому важить від 9 до 12 кг, залежно від корисного навантаження.

Залишається таємницею, звідки саме запустили дрон під час демонстрації із контейнером. Втім, у тому ж ролику показані запуски LTIUS-600 із наземної пускової установки, всюдихода MRZR та вертольота UH-60 Black Hawk. Anduril Industries також показала, що безпілотники можуть об'єднуватись у рій під керуванням одного оператора.

Угруповання дронів — це те, у чому зараз дуже зацікавлена армія США. Військові тестують "рої", що складаються з БПЛА різного типу, щоб одночасно виконувати кілька завдань на полі бою, включаючи розвідку, радіоелектронну боротьбу та ретрансляцію зв'язку. ALTIUS-600M з боєголовками можуть доповнити рої, вражаючи цілі, виявлені іншими апаратами.

У новому відео також показано, як рої ALTIUS працюють разом із ударними гелікоптерами AH-64 Apache армії США. Безпілотники, оснащені радіоелектронними "глушилками" зв'язку та ударними засобами, вони повинні допомогти гелікоптерам справлятися із системами ППО противника.

"ALTIUS-600M є баражувальним варіантом боєприпасу комерційної платформи подвійного призначення ALTIUS-600. Повністю інтегрований у різноманітні платформи, такі як MRZR, JLTV, UH-60 та інші, з можливістю запуску з кількох доменів з повітря, землі та моря, 600M розширює радіус дії та живучість пілотованих засобів", — зазначила Anduril Industries в описі ролика.

Варто зазначити, що базову модель ALTIUS-600 розробила компанія Area-I, яку згодом придбала Anduril Industries. Максимальна дальність польоту дрона становить 444 км, і небойові версії можуть повертатися після запуску повторного використання.

24 лютого стало відомо, що США виділили Україні нову військову допомогу на суму $2 млрд. Серед іншого до нього увійшли безпілотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 та Jump 20 UAS.

Раніше писали, що військові США попросили розробити систему для управління роями дронів, які зможуть пробити оборону та проникнути на територію супротивника. Для цього БПЛА мають бути автономними та працювати навіть в умовах радіоелектронної боротьби, тобто без зв'язку з оператором.