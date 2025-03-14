Провальний вихід в люди: віце-прем'єра США Венса освистали на концерті в Кеннеді-центрі (відео)

Таку негативну реакцію викликало те, що президент Дональд Трамп намагався провести капітальний ремонт Кеннеді-центру, призначивши раду опікунів, яка обрала його головою, не взявши до уваги думку мистецького співтовариства.

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Віце-президента США Джей Ді Венса освистали глядачі Кеннеді-центру, куди той разом із дружиною прийшов послухати концерт симфонічного оркестру. Про це повідомляє The Washington Post.

Венс і друга леді, Уша Венс, увійшли до зали до початку концерту. На сцені вже сиділи музиканти Національного симфонічного оркестру. Коли глядачі помітили пару в лоджії на другому поверсі, вони вибухнули негативними вигуками та освистуванням. Це тривало близько пів хвилини. Віце-президент помахав рукою і намагався посміхнутися.

Таку негативну реакцію викликало те, що президент Дональд Трамп намагався провести капітальний ремонт Кеннеді-центру, призначивши раду опікунів, яка обрала його головою, не взявши до уваги думку мистецького співтовариства. Уша Венс, один із членів правління Трампа, раніше працювала в правлінні симфонічного оркестру Цинциннаті.

Після безпрецедентного кроку Трампа на знак протесту було скасовано низку шоу в Центрі Кеннеді, включаючи хіт- мюзикл "Гамільтон " і виступ актриси, коміка та телепродюсера Ісси Рей. Рей у своїй заяві назвала дії Трампа "посяганням на цінності установи, яка сумлінно відзначає митців різного походження за допомогою всіх засобів".

Після негативної реакції на родину Венсів глядачі заспокоїлися, і далі концерт пройшов спокійно.

Нагадаємо, що після подій в Овальному кабінеті Білого дому Джей Ді Венс закликав українців українців в США відмовитися від підтримки України. Він заявив, що громадяни США українського походження повинні дбати передусім про інтереси своєї нової нації — США.

Також повідомлялося, що двоюрідний брат Венса Нейт Венс воював на боці України в лавах Сил оборони.