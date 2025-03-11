"З'їдять власного президента": кузен Венса розповів, що бачив на фронті, і попередив США

Нейт Венс розповів, що намагався вплинути на свого родича, але успіху в цьому не досяг. З його слів, Росія не вважає війну завершеною і в майбутньому може стати ще більшою проблемою.

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Двоюрідний брат віцепрезидента США Нейт Венс, який воював як доброволець в Україні, попередив, що нинішня американська адміністрація дозволяє РФ захопити Сполучені Штати. Про це він сказав в інтерв’ю CNN, як передали 11 березня у Raw Story.

"Я думаю, що мій досвід в Україні дав мені унікальну перспективу, якої немає у більшості американців", — пояснив він.

Венс зауважив, що між українцями, американцями та росіянами є культурні відмінності, і вести справи з РФ через американську призму веде до певних наслідків. Він наголосив, що росіяни не обов’язково думають як американці, в тому числі у контексті політики.

"Я особисто був свідком того, як вони стріляли у власні війська у достатній кількості випадків, щоб це був не просто, знаєте, поодинокий інцидент", — поділився родич американського віцепрезидента.

З його слів, це траплялось достатньо часто, щоб можна було вважати, що росіяни "з’їдять свого власного президента". І їм байдуже, що про це думають американці.

Венс розповів, що намагався поговорити зі своїм двоюрідним братом і попередити його, але безрезультатно. Він наголосив, що останні три роки Росія зміцнювала свій військово-промисловий комплекс. Якщо зняти санкції з країни-агресорки, туди будуть скеровані ще більші кошти.

"І концепція імперської та імперіалістичної, агресивної, модернізованої військової Росії, яка засвоїла свої уроки щодо сучасного бою, є проблематичною для нашого майбутнього. І якщо росіянам будуть надані значні поступки в припинення вогню, вони представлятимуть це як своєрідну перемогу", — пояснив американець.

Водночас він попередив, що Кремль не вважає цю війну завершеною. Перемир’я стане лише шансом перегрупуватися, розбудовуватися та модернізуватися. Згодом ЗС РФ повернуться.

"І коли вони повернуться, вони стануть більшою проблемою, ніж зараз. Зараз вони найслабші, ніж будь-коли. Щойно почнеться перемир’я, вони негайно почнуть ставати сильнішими й продовжуватимуть ставати сильнішими з кожним днем. Тому важливо, як це закінчиться", — підкреслив Венс.

Нагадаємо, у Defense Express розібралися, як припинення військової допомоги від США може вплинути на боєздатність американських винищувачів F-16.

10 березня у Forbes повідомили, що новітні російські дрони полюють на сховану артилерію Сил оборони, а глушити їх не вдається.