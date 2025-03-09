"Вони помиляються": кузен віцепрезидента США Венса служив у ЗСУ, критикує його і Трампа, — ЗМІ

Нейт Венс долучився добровольцем до лав Сил оборони в березні 2022 року, а в червні — вже воював на Донбасі. Чоловік зізнається, що його кузен ніколи не намагався дізнатися його історію на передовій, а також розчарований ставленням Джей Ді до російсько-української війни.

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Кузен (двоюрідний брат) чинного віцепрезидента США Джей Ді Венса — Нейт Венс воював в Силах оборони як іноземний доброволець, водночас має дуже відмінні погляди від свого родича в питанні України. Про історію служби в лавах ЗСУ родича топполітика США написало французьке видання Le Figaro.

Журналісти пишуть, що Нейт служив чотири роки в морській піхоті США, після чого звільнився з лав армії та став менеджером у нафтовій компанії в штаті Техас. На початку повномасштабного вторгнення РФ до України, чоловік приїхав до Львова.

Сам американець каже, що хотів допомогти, бо "бачив, як пишеться історія". У Львові він познайомився з британським волонтером, який шукав охочих доєднатися до лав українських захисників. Нейт Венс погодився, а вже у червні 2022 року вирушив на Донбас.

"Він був старший за нас. Ми пішли в тир, він узяв автомат Калашникова, без прицілу, поставив за 800 м від мішені. З нього всі сміялися. Коли 5 разів поспіль він влучив у ціль, сміятися перестали", — згадує побрати американського бійця Дмитро.

Згодом Венс потрапив до роти "Гонор", яку очолював чинний командир підрозділу "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов. Він згадує, що Нейт Венс був "чудовим бійцем з холоднокровним характером"

"15 разів ми мали б загинути — 15 разів нам пощастило вижити", — розповів Філімонов.

Вже в січні 2025 року Нейт Венс звільнився зі служби, однак продовжує допомагати Україні. Водночас родич віцепрезидента США зізнається, що той "не намагався ніколи дізнатися про його історію на передовій", а також розчарований його ставлення до війни.

"Він [Джей Ді Венс] — хороша людина, розумна. Коли він критикував допомогу Україні, я думав, що це тому, що він мусить подобатися електорату, і це частина політичної гри. Але те, що вони зробили з Зеленським було засідкою з абсолютною недоброчесністю", — констатує доброволець.

Також він відзначив, що попри те, що вони з Джей Ді — родичі, "не означає, що я змирюся з тим, що ти сприяєш вбивству моїх товаришів [із ЗСУ]". Сам військовий також підкреслює, що ні його родичеві, ні президенту США Дональду Трампу не вдасться домовитися з лідером РФ Володимиром Путіним.

"Дональд Трамп і мій кузен, очевидно, думають, що можуть перемогти Путіна. Вони помиляються. Росіяни не збираються забувати про нашу підтримку України. Ми — корисні ідіоти Володимира Путіна", — констатує Нейт Венс.

Раніше стало відомо, що протестувальники зірвали відпустку Джей Ді Венса після скандалу в Білому домі. Віцепрезидента США зустріли протестувальники з плакатами. У підсумку він відмовився від броні в готелі, незрозуміло, де зупинився і чи буде кататися на лижах.

Згодом повідомлялося, що Венс заявив, що протестувальники переслідували його доньку. За словами віцепрезидента США, йому вдалось "заговорити" мітингувальників, після чого вони нібито залишили його дитину в спокої.