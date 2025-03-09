"Кричали "Слава Україні!": Венс заявив, що протестувальники переслідували його 3-річну доньку

За словами віцепрезидента США, йому вдалось "заговорити" мітингувальників, після чого вони нібито залишили його дитину в спокої.

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що його трирічну доньку налякали протестувальники, які переслідували її на вулиці, скандуючи при цьому "Слава Україні!". Про це Венс повідомив у мережі Х.

"Сьогодні, коли я гуляв зі своєю 3-річною донькою, група протестувальників йшла за нами і кричала "Слава Україні", а моя донька все більше хвилювалася і боялася", — написав Венс.

Він уточнив, що вирішив поговорити з протестувальниками, аби "обміняти кілька хвилин розмови" на те, щоб протестувальники залишили доньку Венса у спокої.

За словами віцепрезидента США, майже всі мітингувальники погодилися на це.

"Розмова була переважно шанобливою, але якщо ви переслідуєте 3-річну дитину в рамках політичного протесту, ви — погана людина", — наголосив Венс.

Пост Джей Ді Венса Фото: Скриншот

Нагадаємо, на початку березня після скандалу в Білому домі протестувальники зірвали відпустку Джей Ді Венса у гірськолижному містечку Шугарбуш у штаті Вермонт.

Фокус також писав про те, що у Нью-Йорку протестувальники скандували "Зеленський — герой" та "Ілона Маска під арешт" біля дилерського центру Tesla.