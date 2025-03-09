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Мир Протесты в США Встреча Зеленского и Трампа: последствия ссоры президентов

"Кричали "Слава Украине!": Вэнс заявил, что протестующие преследовали его 3-летнюю дочь

Протест в США
Фото: Из открытых источников | Протест в США (иллюстративное фото)

По словам вице-президента США, ему удалось "заговорить" митингующих, после чего они якобы оставили его ребенка в покое.

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что его трехлетнюю дочь напугали протестующие, которые преследовали ее на улице, скандируя при этом "Слава Украине!". Об этом Вэнс сообщил в сети Х.

"Сегодня, когда я гулял со своей 3-летней дочкой, группа протестующих шла за нами и кричала "Слава Украине", а моя дочь все больше волновалась и боялась", — написал Вэнс.

Он уточнил, что решил поговорить с протестующими, чтобы "обменять несколько минут разговора" на то, чтобы протестующие оставили дочь Вэнса в покое.

По словам вице-президента США, почти все митингующие согласились на это.

"Разговор был преимущественно уважительным, но если вы преследуете 3-летнего ребенка в рамках политического протеста, вы — плохой человек", — подчеркнул Вэнс.

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Пост Джей Ди Вэнс Fullscreen
Пост Джей Ди Вэнс
Фото: Скриншот

Напомним, в начале марта после скандала в Белом доме протестующие сорвали отпуск Джей Ди Вэнса в горнолыжном городке Шугарбуш в штате Вермонт.

Фокус также писал о том, что в Нью-Йорке протестующие скандировали "Зеленский — герой" и "Илона Маска под арест" возле дилерского центра Tesla.

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