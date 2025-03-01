"Зеленский — герой": протестующие штурмуют салон "Тесла" в Нью-Йорке (видео)

После скандальной встречи в Белом доме, протестующие отправились выразить свое недовольство соратнику Трампа Илону Маску.

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В Нью-Йорке толпа скандирует "Зеленский – герой" и "Илона Маска под арест" возле дилерского центра Tesla. Судя по плакатам, которые держат митингующие, они возмущены, как встречей президента Украины и Дональда Трампа, так и влиянием на президента США его ближайшего соратника, миллиардера Илона Маска. Видео опубликовала украино-американская журналистка, которая пишет под ником Oliya Scootercaster.

Протесты в Нью-Йорке против Илона Маска и Дональда Трампа

Возмущение протестующих вызвала деятельность Департамента эффективности правительства (DOGE), который урезает госрасходы в США, закрывая целые структуры и увольняя тысячи госслужащих. Причем, как чиновников, так и, например, авиадиспетчеров и смотрителей национальных парков.

Сообщалось, что в штат DOGE входит группа инженеров-компьютерщиков в возрасте около 20 лет, связанных с компаниями Маска. И опасения вызывал их уровень допуска к секретной информации.

Протесты в Нью-Йорке против Илона Маска и Дональда Трампа

Также протестующие припомнили Илону Маску его жест на инаугурации Дональда Трампа, который с тех пор миллиардер всячески пытался отрицать, объясняя, что он не похож на нацистское приветствие. И все, кто так утверждают, ошибаются.

Некоторым протестующим удалось прорваться в салон Tesla Фото: Скриншот

В толпе можно заметить также украинские флаги и в какой-то момент протестующие скандировали: "Зеленский — герой".

В комментариях отметили, что протесты против Маска проходят не только в Нью-Йорке. Большой митинг собрался также в Бостоне.

Протест в Бостоне против Маска

Напомним, протестующие сорвали отпуск вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, который с семьей отправился кататься на лыжах в штат Вермонт. Люди собрались у дороги, по которой он проезжал с плакатами и украинскими флагами.