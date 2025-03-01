"Зеленський — герой": протестувальники штурмують салон "Тесла" в Нью-Йорку (відео)
Після скандальної зустрічі в Білому домі, протестувальники вирушили висловити своє невдоволення соратнику Трампа Ілону Маску.
У Нью-Йорку натовп скандує "Зеленський — герой" та "Ілона Маска під арешт" біля дилерського центру Tesla. Судячи з плакатів, які тримають мітингувальники, вони обурені, як зустріччю президента України і Дональда Трампа, так і впливом на президента США його найближчого соратника, мільярдера Ілона Маска. Відео опублікувала україно-американська журналістка, яка пише під ніком Oliya Scootercaster.
Обурення протестувальників викликала діяльність Департаменту ефективності уряду (DOGE), який урізає держвитрати в США, закриваючи цілі структури і звільняючи тисячі держслужбовців. Причому, як чиновників, так і, наприклад, авіадиспетчерів і доглядачів національних парків.
Повідомлялося, що до штату DOGE входить група інженерів-комп'ютерників віком близько 20 років, пов'язаних із компаніями Маска. І побоювання викликав їхній рівень допуску до секретної інформації.
Також протестувальники пригадали Ілону Маску його жест на інавгурації Дональда Трампа, який відтоді мільярдер усіляко намагався заперечувати, пояснюючи, що він не схожий на нацистське вітання. І всі, хто так стверджують, помиляються.
У натовпі можна помітити також українські прапори і в якийсь момент протестувальники скандували: "Зеленський — герой".
У коментарях зазначили, що протести проти Маска відбуваються не тільки в Нью-Йорку. Великий мітинг зібрався також у Бостоні.
Нагадаємо, протестувальники зірвали відпустку віцепрезиденту США Джей Ді Венсу, який із сім'єю вирушив кататися на лижах у штат Вермонт. Люди зібралися біля дороги, якою він проїжджав із плакатами та українськими прапорами.