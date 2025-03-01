"Зеленський — герой": протестувальники штурмують салон "Тесла" в Нью-Йорку (відео)

Після скандальної зустрічі в Білому домі, протестувальники вирушили висловити своє невдоволення соратнику Трампа Ілону Маску.

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У Нью-Йорку натовп скандує "Зеленський — герой" та "Ілона Маска під арешт" біля дилерського центру Tesla. Судячи з плакатів, які тримають мітингувальники, вони обурені, як зустріччю президента України і Дональда Трампа, так і впливом на президента США його найближчого соратника, мільярдера Ілона Маска. Відео опублікувала україно-американська журналістка, яка пише під ніком Oliya Scootercaster.

Протести в Нью-Йорку проти Ілона Маска і Дональда Трампа

Обурення протестувальників викликала діяльність Департаменту ефективності уряду (DOGE), який урізає держвитрати в США, закриваючи цілі структури і звільняючи тисячі держслужбовців. Причому, як чиновників, так і, наприклад, авіадиспетчерів і доглядачів національних парків.

Повідомлялося, що до штату DOGE входить група інженерів-комп'ютерників віком близько 20 років, пов'язаних із компаніями Маска. І побоювання викликав їхній рівень допуску до секретної інформації.

Протести в Нью-Йорку проти Ілона Маска і Дональда Трампа

Також протестувальники пригадали Ілону Маску його жест на інавгурації Дональда Трампа, який відтоді мільярдер усіляко намагався заперечувати, пояснюючи, що він не схожий на нацистське вітання. І всі, хто так стверджують, помиляються.

Деяким протестувальникам вдалося прорватися в салон Tesla Фото: Скриншот

У натовпі можна помітити також українські прапори і в якийсь момент протестувальники скандували: "Зеленський — герой".

У коментарях зазначили, що протести проти Маска відбуваються не тільки в Нью-Йорку. Великий мітинг зібрався також у Бостоні.

Протест у Бостоні проти Маска

Нагадаємо, протестувальники зірвали відпустку віцепрезиденту США Джей Ді Венсу, який із сім'єю вирушив кататися на лижах у штат Вермонт. Люди зібралися біля дороги, якою він проїжджав із плакатами та українськими прапорами.