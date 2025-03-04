"Украинские военные сражались храбро": Вэнс призвал Киев сесть за стол переговоров (видео)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключает, что поставки помощи Украине могут возобновиться после начала переговоров.

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что ни Украина, ни США, ни страны Европы не могут бесконечно противостоять РФ и все стороны должны сесть за стол переговоров. Также он считает, что Киев должен сделать реальные шаги к завершению войны в Украине и вернуться к обсуждению перемирия с президентом США Дональдом Трампом. Такие заявления он сделал во время общения с журналистами в Капитолии 4 марта.

"Мы хотим, чтобы Украина была суверенным и независимым государством. Мы думаем, что украинские военные сражались храбро, но мы находимся в положении, когда ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать вести эту войну бесконечно. Поэтому важно, чтобы все сели за стол переговоров", — заявил Вэнс.

По его словам, президент США Дональд Трамп пытается подать четкий сигнал, что украинским властям нужно сесть за переговорный стол. В частности для подписания соглашения о добыче полезных ископаемых, чтобы американскому народу "окупились невероятные финансовые взносы", которые сделали США в украинскую оборону.

Вэнс также не исключил, что поставки помощи США Украине могут быть возобновлены, когда Киев начнет мирные переговоры.

"Президент хочет, чтобы украинцы пришли к переговорам. Я считаю, когда украинцы начнут переговоры, все будет на столе", — ответил вице-президент.

Напомним, Владимир Зеленский 4 марта в соцсети X опубликовал сообщение, в котором рассказал о первых этапах завершения войны и сказал, что встреча с Дональдом Трампом в Белом доме прошла не так, как должна была. Он заверил, что хочет достичь мира, и предложил начать с освобождения пленных и прекращения воздушных ударов.

Также 4 марта в интервью Fox News Джей Ди Вэнс объяснил, почему вмешался в спор президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Вице-президент заявил, что хотел "разрядить обстановку".

Трамп 3 марта в своей соцсети Truth Social отреагировал на слова Зеленского о том, что до окончания войны еще очень далеко. Президент США назвал эти слова "худшим заявлением", которое мог сделать украинский лидер, и выразил убеждение, что президент Украины "не хочет, чтобы был мир".