"Українські військові билися хоробро": Венс закликав Київ сісти за стіл переговорів (відео)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс не виключає, що постачання допомоги Україні може відновитися після початку перемовин.

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що ні Україна, ні США, ні країни Європи не можуть нескінченно протистояти РФ і всі сторони мають сісти за стіл переговорів. Також він вважає, що Київ має зробити реальні кроки до завершення війни в Україні та повернутися до обговорення перемир'я з президентом США Дональдом Трампом. Такі заяви він зробив під час спілкування з журналістами в Капітолії 4 березня.

"Ми хочемо, щоб Україна була суверенною та незалежною державою. Ми думаємо, що українські військові билися хоробро, але ми перебуваємо в становищі, коли ні Європа, ні США, ні українці не можуть продовжувати вести цю війну нескінченно. Тому важливо, щоб усі сіли за стіл переговорів", — заявив Венс.

За його словами, президент США Дональд Трамп намагається подати чіткий сигнал, що українській владі потрібно сісти за переговорний стіл. Зокрема для підписання угоди про видобуток корисних копалин, щоб американському народу "окупилися неймовірні фінансові внески", які зробили США в українську оборону.

Венс також не виключив, що постачання допомоги США Україні може бути відновлене, коли Київ почне мирні перемовини.

"Президент хоче, щоб українці прийшли до переговорів. Я вважаю, коли українці почнуть переговори, все буде на столі", — відповів віцепрезидент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 4 березня у соцмережі X опублікував допис, в якому розповів про перші етапи завершення війни та сказав, що зустріч із Дональдом Трампом у Білому домі пройшла не так, як мала. Він запевнив, що хоче досягти миру, і запропонував почати зі звільнення полонених та припинення повітряних ударів.

Також 4 березня в інтерв'ю Fox News Джей Ді Венс пояснив, чому втрутився в суперечку президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого. Віцепрезидент заявив, що хотів "розрядити обстановку".

Трамп 3 березня у своїй соцмережі Truth Social відреагував на слова Зеленського про те, що до закінчення війни ще дуже далеко. Президент США назвав ці слова "найгіршою заявою", яку міг зробити український лідер, і висловив переконання, що президент України "не хоче, щоб був мир".