Одні джерела стверджують про рішення поставити підтримку на паузу, а інші ці заяви спростовують. Водночас чиновники й експерти спрогнозували, як такий крок може вплинути на фронт і на який час ЗСУ вистачить вже отриманої зброї.

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4 березня у Bloomberg повідомили, що президент Дональд Трамп віддав наказ про призупинення військової допомоги США. Неназваний чиновник Пентагону заявив, що уся техніка і зброя, яка ще не доїхала до України, залишатиметься у транзитних зонах. Фокус зібрав усе, що відомо про це рішення і його наслідки.

Припинення постачання зброї США: чи був наказ

У Reuters передали, що на рішення Вашингтону відреагувала ціла низка посадовців — як українських, так і західних. Сенаторка Джин Шахін заявила про посилення "жорстокої агресії проти невинних українців" і руйнівні наслідки. Голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко припустив, що Трамп підштовхує Україну до капітуляції, тобто прийняття вимог РФ.

У британському парламенті на тлі новин запевнили, що залишаються відданими забезпеченню міцного миру в Україні. Уповноважений міністр із європейських справ Франції Бенджамін Хаддад заявив, що рішення про припинення допомоги лише віддаляє мир. Чеський прем’єр Петр Фіала підкреслив, що Європа має "взяти на себе повну відповідальність за свою власну безпеку", а її гарантування означає посилення підтримки України.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарі Томчик назвав призупинення військової допомоги США "поганою новиною". Він повідомив, що позицію США щодо досягнення якомога швидше припинення вогню розділяє й Угорщина.

У Wall Street Journal повідомили, що рішення Трампа підтримали усі його головні радники. Неназваний представник Білого дому запевнив, що республіканець "зосереджений на мирі".

Фото Дональда Трампа Фото: Getty Images

Проте кореспондент The Economist Олівер Керролл заявив, не має інформації про офіційне рішення щодо припинення постачань озброєння. З його слів, жодних доказів "на місцях" цьому немає.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна "абсолютно твердо налаштована" продовжити співпрацю зі США. Він висловив упевненість, що підтримка продовжуватиметься, і повідомив, що станом на вечір 3 березня допомога надходила.

Водночас радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів про три наступні кроки України. Він пояснив, що нині Київ проводить "ретельний аудит", і країна вже вміє адаптуватись до тривалих перебоїв у підтримці. Американську зброю намагатимуться замінити аналогами.

Припинення постачання зброї США: які будуть наслідки

У CNN з посиланням на американських чиновників проінформували, що Україна відчує наслідки наказу про призупинення військової допомоги США вже за кілька днів або тижнів. Один зі співрозмовників запевнив, що "Європа не може заповнити прогалину самотужки".

Головний редактор Defence Express Олег Катков пояснив, що за найгіршим сценарієм Україна може втратити до 30% свого арсеналу — якщо Вашингтон повністю заблокує військову допомогу та заборонить реекспорт. Якщо ж ЗСУ отримають озброєння, постачання якого було узгоджене ще за попередньої адміністрації, це дозволить певний час не відчувати критичну залежність від Америки.

Ілюстративне фото Фото: defense.gov

Експерт наголосив, що Україна більше залежить у таких критичних сферах, як ППО й авіація, а також від 155-мм артилерійських снарядів. Однак, з його слів, США і не планували нові постачання ще до суперечки у Білому домі. За оцінкою Каткова, критичним ударом для ЗСУ може стати, якщо Вашингтон заблокує довгострокові контракти за програмою USAI.

В той самий час журналіст Остап Яриш зауважив, що пауза дійсно може стосуватись вже запланованих, але ще не виконаних постачань, зокрема за програмою USAI. Він уточнив, що в першу чергу йдеться про ракети до ППО, боєприпаси до HIMARS та артилерії.

Реактивні артилерійські системи HIMARS Фото: Bloomberg

Член оборонного комітету ВР Федір Веніславський повідомив, що запасів України після припинення допомоги від США вистачить приблизно на 6 місяців. Він попередив, що ситуація за цей час на передовій суттєво ускладниться. Однак Київ вже шукає альтернативні джерела, з яких можна було б отримувати критично важливу зброю.

Нагадаємо, у Кремлі погодились з президентом США Дональдом Трампом, що він приніс Росії лише горе.