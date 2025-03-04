"Підштовхує до капітуляції": Трамп зупинив військову допомогу, реакція офіційних осіб Європи та України

Представник французького Мінфіну Бенджамін Хаддах заявив, що рішення адміністрації США робить світ більш віддаленим. Бо лише посилює руку агресора, яким є Росія. За словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, тепер Європа має взяти на себе повну відповідальність за власну безпеку.

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Президент США Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні після своєї нещодавньої суперечки з українським лідером Володимиром Зеленським. Заява Білого дому поглиблює розкол між колишніми союзниками. Про це пише Reuters.

"Заморозивши військову допомогу Україні, президент Трамп широко відчинив двері для Путіна, щоб посилити його жорстоку агресію проти невинних українців. Наслідки, безсумнівно, будуть руйнівними", — заявила сенаторка Джин Шахін, яка представляє демпартію в Комісії Конгресу у закордонних справах.

Олександр Мережко, голова Комітету у закордонних справах України, заявив, що "на перший погляд, це виглядає дуже погано".

"Схоже, він підштовхує нас до капітуляції, тобто (прийняття) вимог Росії. Припинити допомогу зараз означає допомогти Путіну", — додав він.

Спікер британського парламенту заявив, що його країна, як і раніше, підтримує Україну і прагне міцного миру.

"Ми, як і раніше, повністю віддані забезпеченню міцного миру в Україні та взаємодіємо з ключовими союзниками на підтримку цих зусиль. Це правильно, і це в наших інтересах", — додав він.

Бенджамін Хаддах, який представляє французький Мінфін, зазначив, що такий крок зіграє на руку агресору.

"По суті, якщо ви хочете миру, рішення про припинення постачання зброї Україні зміцнює мир чи робить його більш віддаленим? Воно робить його більш віддаленим, тому що це тільки посилює руку агресора на землі, яким є Росія", — заявив Хаддад.

За словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, Європа повинна "взяти на себе повну відповідальність за свою власну безпеку".

"Це вимагатиме збільшення інвестицій в оборону. Забезпечення нашої безпеки також означає посилення нашої підтримки України. Ми не можемо дозволити, щоб агресивна політика Росії, яка загрожує всім нам, увінчалася успіхом", — сказав Фіала.

Він також зазначив, що епоха опори на інших у розв'язанні фундаментальних міжнародних проблем від імені Європи закінчилася.

Призупинення військової допомоги Україні з боку США заступник міністра оборони Польщі Цезарі Томчик назвав "поганою новиною".

"Президент США та уряд Угорщини дотримуються однієї й тієї ж позиції: замість продовження постачання зброї та війни необхідно якомога швидше домогтися припинення вогню і мирних переговорів", — заявив представник уряду Угорщини.

Нагадаємо, що, за даними Bloomberg, Трамп зупинив усю військову підтримку України через те, що "запаси озброєнь вичерпуються".

Також повідомлялося, що, говорячи про угоду про мінерали, Трамп зазначив, що РФ і народ України хочуть мирного врегулювання.