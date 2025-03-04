На місцях про це не знають: кореспондент The Economist про призупинення Україні допомоги від США

Журналіст нагадав, які наслідки мало призупинення допомоги наприкінці 2023 року. Росіяни мали перевагу 10:1 та вбили найкращих українських офіцерів.

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Жодних змін в обміні розвідданими чи будь-якому іншому ключовому аспекті військової підтримки США Україні поки не відбулося. Про це повідомив кореспондент The Economist Олівер Керролл

"Щоб було зрозуміло, у мене немає інформації, що наказ про припинення підтримки не видавався. Справа в тому, що на місцях доказів про це не було", — написав Керролл в Х.

Кореспондент додав, що "партнери кажуть, що офіційного рішення не було", а про це йому повідомило джерело.

Керролл пише, що критичними елементами американської підтримки є зброя; уміння їх обслуговувати та ремонтувати; ракети протиповітряної оборони, які забезпечують функціонування міст; система Starlink, яка є основою військового зв'язку; і, мабуть, найважливіше, обмін розвідданими.

"Українські військові знають, що буде, коли вичерпається потік американської зброї. Наприкінці 2023 року Дональд Трамп доручив республіканцям у Конгресі відкласти ухвалення наступного пакету військової допомоги. Дефіцит снарядів тривав протягом шести місяців. Старший лейтенант Назарій Кішак був одним із тих бійців, які бачили те, що лишилося на передовій. У Бахмуті росіяни використали артилерійську перевагу 10:1, щоб убити найкращих офіцерів України та повністю знищити місто. За його словами, багато українців тоді втратили життя", — зазначив кореспондент The Economist.

Нагадаємо, ЗСУ можуть втратити 30% озброєння через рішення американської сторони.

Також Фокус писав про наслідки призупинення військової допомоги від США.