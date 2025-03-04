На скільки вистачить запасів Україні без військової підтримки США: в Раді відповіли

Член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський каже, що певні види озброєння могли постачати Україні тільки Штати: зокрема системи ППО і високоточні РСЗВ.

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Після припинення військової допомоги США запасів України вистачить приблизно на пів року, та зараз ведеться робота з пошуку альтернативи, сказав народний депутат, член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський в коментарі "РБК-Україна" 4 березня.

За словами нардепа, негативні сценарії ймовірного зупинення Сполученими Штатами військової допомоги розглядали на закритому засіданні комітету Ради з питань національної безпеки.

Веніславський стверджує, що без підтримки США Україні вистачить запасу міцності орієнтовно на пів року. Проте ситуація на фронті за цей час суттєво ускладниться, тому зараз влада шукає альтернативні джерела постачання критично важливої зброї.

"Я думаю, що запас міцності в Україні точно є десь на пів року навіть без системної допомоги з боку США, але буде, звичайно, значно складніше. Тому зараз всі працюють — і команда президента, і Верховна рада, і наш комітет — над тим, щоб розглянути варіанти компенсації цієї кількості і якості озброєння, яке США можуть припинити чи вже припинили нам надавати.", — сказав він.

Нардеп зазначив, що за три роки повномасштабної війни український військово-оборонний комплекс "набрав достатньо великої спроможності й здатний суттєво нівелювати загрози та ризики".

Водночас певні види озброєння можуть постачати Силам оборони лише Сполучені Штати, додав Веніславський. Зокрема це системи протиповітряної оборони та високоточні реактивні системи залпового вогню великої дальності, тому зараз Україні потрібно знайти можливості заміни та забезпечення сил ППО достатньою кількістю засобів, щоб відбивати ворожі атаки.

Припинення військової допомоги США: деталі

Видання Bloomberg 4 березня повідомило, що президент США Дональд Трамп зупинив усю військову допомогу Україні. За словами джерел видання, заблоковано постачання боєприпасів, протитанкової зброї та військової техніки.

Журналісти CNN з посиланням на високопоставлених американських чиновників писали, що ЗСУ відчують зупинку допомоги США за кілька днів або тижнів, а за кілька місяців лінія фронту почне прогинатись.

Головний редактор Defence Express Олег Катков 4 березня розповів, що через припинення постачань від Сполучених Штатів ЗСУ можуть втратити до 30% озброєння. Він зазначив, що особливо залежні від американської допомоги українська авіація та ППО.

Неназваний високопосадовець у Білому домі в коментарі "Голосу Америки" підтвердив, що США зупиняють військову допомогу Україні, і заявив, що Трамп "зосереджений на мирі".

Також журналісти Politico повідомляли, що на зустрічі послів перед самітом лідерів Європи у Лондоні 2 березня Угорщина заблокувала пакет допомоги Україні від Європейського Союзу.