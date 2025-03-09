"Они ошибаются": кузен вице-президента США Вэнса служил в ВСУ, критикует его и Трампа, — СМИ

Нейт Вэнс вступил добровольцем в ряды Сил обороны в марте 2022 года, а в июне — уже воевал на Донбассе. Мужчина признается, что его кузен никогда не пытался узнать его историю на передовой, а также разочарован отношением Джей Ди к российско-украинской войне.

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Кузен (двоюродный брат) действующего вице-президента США Джей Ди Вэнса — Нейт Вэнс воевал в Силах обороны как иностранный доброволец, при этом имеет отличные взгляды от своего родственника в вопросе Украины. Об истории службы в рядах ВСУ родственника топ-политика США написало французское издание Le Figaro.

Журналисты пишут, что Нейт служил четыре года в морской пехоте США, после чего уволился из рядов армии и стал менеджером в нефтяной компании в штате Техас. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, мужчина приехал во Львов.

Сам американец говорит, что хотел помочь, потому что "видел, как пишется история". Во Львове он познакомился с британским волонтером, который искал желающих присоединиться в ряды украинских защитников. Нейт Вэнс согласился, а уже в июне 2022 года отправился на Донбасс.

"Он был старше нас. Мы пошли в тир, он взял автомат Калашникова, без прицела, поставил в 800 м от мишени. С него все смеялись. Когда 5 раз подряд он попал в цель, смеяться перестали", — вспоминает сослуживец американского бойца Дмитрий.

Впоследствии Вэнс попал в роту "Гонор", которую возглавлял действующий командир подразделения "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов. Он вспоминает, что Нейт Вэнс был "замечательным бойцом с хладнокровным характером"

"15 раз мы должны были бы погибнуть — 15 раз нам повезло выжить", — рассказал Филимонов.

Уже в январе 2025 года Нейт Вэнс уволился со службы, однако продолжает помогать Украине. В то же время родственник вице-президента США признается, что тот "не пытался никогда узнать о его истории на передовой", а также разочарован его отношением к войне.

"Он [Джей Ди Вэнс] — хороший человек, умный. Когда он критиковал помощь Украине, я думал, что это потому, что он должен нравиться электорату, и это часть политической игры. Но то, что они сделали с Зеленским было засадой с абсолютной недобропорядочностью", — констатирует доброволец.

Также он отметил, что несмотря на то, что они с Джей Ди — родственники, это "не означает, что я смирюсь с тем, что ты способствуешь убийству моих товарищей [из ВСУ]". Сам военный также подчеркивает, что ни его родственнику, ни президенту США Дональду Трампу не удастся договориться с лидером РФ Владимиром Путиным.

"Дональд Трамп и мой кузен, очевидно, думают, что могут победить Путина. Они ошибаются. Россияне не собираются забывать о нашей поддержке Украины. Мы — полезные идиоты Владимира Путина", — констатирует Нейт Вэнс.

Ранее стало известно, что протестующие сорвали отпуск Джей Ди Вэнса после скандала в Белом доме. Вице-президента США встретили протестующие с плакатами. В итоге он отказался от брони в отеле, непонятно, где остановился и будет ли кататься на лыжах.

Впоследствии сообщалось, что Вэнс заявил, что протестующие преследовали его дочь. По словам вице-президента США, ему удалось "заговорить" митингующих, после чего они якобы оставили его ребенка в покое.