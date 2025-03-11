"Съедят собственного президента": кузен Вэнса рассказал, что видел на фронте, и предупредил США

Нейт Вэнс рассказал, что пытался повлиять на своего родственника, но успеха в этом не достиг. По его словам, Россия не считает войну завершенной и в будущем может стать еще большей проблемой.

Related video

Двоюродный брат вице-президента США Нейт Вэнс, который воевал как доброволец в Украине, предупредил, что нынешняя американская администрация позволяет РФ захватить Соединенные Штаты. Об этом он сказал в интервью CNN, как передали 11 марта в Raw Story.

Двоюродный брат Джей Ди Вэнса о России

"Я думаю, что мой опыт в Украине дал мне уникальную перспективу, которой нет у большинства американцев", — пояснил он.

Вэнс отметил, что между украинцами, американцами и россиянами есть культурные различия, и вести дела с РФ через американскую призму ведет к определенным последствиям. Он отметил, что россияне не обязательно думают как американцы, в том числе в контексте политики.

"Я лично был свидетелем того, как они стреляли в собственные войска в достаточном количестве случаев, чтобы это был не просто, знаете, единичный инцидент", — поделился родственник американского вице-президента.

По его словам, это случалось достаточно часто, чтобы можно было считать, что россияне "съедят своего собственного президента". И им безразлично, что об этом думают американцы.

Двоюродный брат Джей Ди Вэнса о перемирии

Вэнс рассказал, что пытался поговорить со своим двоюродным братом и предупредить его, но безрезультатно. Он отметил, что последние три года Россия укрепляла свой военно-промышленный комплекс. Если снять санкции со страны-агрессора, туда будут направлены еще большие средства.

"И концепция имперской и империалистической, агрессивной, модернизированной военной России, которая усвоила свои уроки относительно современного боя, является проблематичной для нашего будущего. И если россиянам будут предоставлены значительные уступки в прекращении огня, они будут представлять это как своеобразную победу", — пояснил американец.

В то же время он предупредил, что Кремль не считает эту войну завершенной. Перемирие станет лишь шансом перегруппироваться, перестраиваться и модернизироваться. Впоследствии ВС РФ вернутся.

"И когда они вернутся, они станут большей проблемой, чем сейчас. Сейчас они слабее, чем когда-либо. Как только начнется перемирие, они немедленно начнут становиться сильнее и будут продолжать становиться сильнее с каждым днем. Поэтому важно, как это закончится", — подчеркнул Вэнс.

Напомним, в Defense Express разобрались, как прекращение военной помощи от США может повлиять на боеспособность американских истребителей F-16.

10 марта в Forbes сообщили, что новейшие российские дроны охотятся на скрытую артиллерию Сил обороны, а глушить их не удается.