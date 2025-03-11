Украинские F-16 могут "выключить": сколько истребители будут летать без поддержки США

Эксперты отмечают, что помимо проблем с техническим обслуживанием, могут возникнуть сложности с регулярными поставками ракет "воздух-воздух" и боеприпасов для ударов по наземным целям.

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Украина может столкнуться с трудностями в обслуживании своих истребителей F-16, если США продолжат ограничивать военную поддержку. По некоторым данным, уже сейчас под угрозой оказалось обновление программного обеспечения контейнера радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-131, а в долгосрочной перспективе отсутствие технической поддержки может серьезно повлиять на боеспособность этих самолетов. В этом вопросе разбирался Defense Express.

Ключевые проблемы технического обслуживания

F-16 – это сложная боевая система, зависящая от поставок запасных частей, ремонта двигателей, обслуживания авионики и систем вооружения. Украина также нуждается в регулярных поставках ракет класса "воздух-воздух" AIM-9 и AIM-120, а также боеприпасов для ударов по наземным целям.

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Эксперты отметили, что опасения относительно того, что американцы могут дистанционно отключить украинские F-16, не соответствуют действительности. А истребители без официального технического обслуживания могут быть в строю еще значительное время.

Кроме того, пока неизвестно заблокировал ли Вашингтон реэкспорт вооружения в Украину. Если этого не произошло, то боеприпасы к самолетам можно будет заказать через союзников.

Если поддержку F-16 полностью прекратят

В то же время отсутствие официальной поддержки приведет к постепенной деградации возможностей самолетов, и история знает несколько аналогичных случаев. Например, в 2005 году США ввели эмбарго на Венесуэлу, заблокировав поддержку F-16A/B, которые проходили модернизацию по программе MLU (Mid Life Upgrade). Тогда официальные поставки запасных частей прекратились, однако часть самолетов продолжает эксплуатироваться за счет каннибализации – разборки других F-16 на запчасти – и неофициальных поставок комплектующих.

Истребитель F-16 ВВС Венесуэлы Фото: Facebook

Таким образом, даже при самом жестком ограничении со стороны США, F-16 в Украине не перестанут летать мгновенно. Но в долгосрочной перспективе без системного обслуживания их техническое состояние будет ухудшаться.

Напомним, в Европе предложили создать коалицию из 120 истребителей для защиты Украины от российских ракетных и дроновых атак. План, получивший название "Небесный щит", предполагает создание европейской зоны воздушной защиты, не вовлекая НАТО в прямой конфликт с Москвой.