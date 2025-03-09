США приостановили поддержку обслуживания истребителей F-16, — Forbes

По информации журналистов, американцы останавливают обслуживание AN/AIQ-131, которые помогали заполнять экраны российских радаров электронным шумом, что делало невозможным отслеживание истребителей F-16. Это значительно отбросит украинские Воздушные Силы назад.

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При президентстве Трампа украинские ВВС застряли на месте, американские системы РЭБ не могут конкурировать с российскими. Потенциальная французская замена — Mirage 2000 не сможет дать отпор устаревшему комплексу. Об этом сообщает Forbes.

Украинские военно-воздушные силы потеряли одно из важнейших средств противодействия — истребители F-16, в частности средства создания радиолокационных помех AN/ALQ-131, но "у них еще есть союзники".

США не могут просто "выключить" разработанные компанией Lockheed Martin F-16, которые оснащают военно-воздушные силы Украины. Но приостановление помощи администрацией Трампа значительно повлияет на обслуживание истребителей. Это может лишить украинские военно-воздушные силы важнейших средств воздушной обороны в критический момент полномасштабной войны.

AN/ALQ-131 является новой и критически важной техникой для украинских ВВС, которые вступили в полномасштабную войну в феврале 2022 года. В частности, AN/ALQ-131 может создать зону воздушного превосходства на мгновение, что имеет стратегическое значение для достижения цели, пояснил официальный представитель американских ВВС.

ВВС Украины в полной мере используют возможности F-16, оснащенных AN/ALQ-131, заполнять экраны российских радаров электронным шумом. "Они действуют как "летающая противовоздушная оборона" с передовой техникой предупреждения о ракетах", — отметила проукраинская аналитическая группа Conflict Intelligence Team.

Но российские военно-воздушные силы могут избежать помех, перепрограммировав свои радары на работу на несколько иных частотах. Во время президентства Байдена команда ВВС США могла конкурировать с российской адаптацией, постоянно регулируя собственные частоты AN/ALQ-131. При Трампе украинские летчики застряли на капсулах, программирование которых вскоре может устареть.

Шустрые сверхзвуковые истребители пользовались сильной поддержкой США во время президентства бывшего президента США Джо Байдена. Американцы помогли обучить пилотов, предоставили запасные части и боеприпасы, а также назначили команду ВВС США для программирования блоков электронного противодействия F-16 AN/ALQ-131.

Но украинцы не бессильны — "у них все еще есть союзники". Франция выразила готовность предоставить истребители Dassault Mirage 2000, оснащенные собственными системами радиоэлектронной борьбы, которые не зависит от американской поддержки.

Во французских ВВС Mirage 2000-5F летает с устаревшим комплексом, в который входят:

радиолокационный предупредительный приемник Serval;

устройство помех Sabre;

распылитель полов и сигнальной ракеты Eclair.

Признавая эту слабость и оценивая серьезность российской ракетной угрозы над Украиной, министерство обороны Франции пообещало установить новые средства радиоэлектронного противодействия на Mirage 2000s перед тем, как передать их Украине. Вероятно, министерство имело в виду преимущественно аналоговый Integrated Countermeasures Suite Mark 2 или полностью цифровой Integrated Countermeasures Suite Mark 3.

Ранее сообщалось, что прекращение обслуживания истребителей F-16, в частности системы РЭБ, является одним из последствий остановки военной помощи администрацией Трампа после скандальной встречи с Зеленским в Белом доме.