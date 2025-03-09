США призупинили підтримку обслуговування винищувачів F-16, — Forbes

За інформацією журналістів, американці зупиняють обслуговування AN/AIQ-131, які допомагали заповнювати екрани російських радарів електронним шумом, що унеможливлювало відслідковування винищувачів F-16. Це значно відкине українські Повітряні Сили назад.

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За президентства Трампа українські ВПС застрягли на місці, американські системи РЕБ не можуть конкурувати з російськими. Потенційна французька заміна — Mirage 2000 не зможе дати відсіч зі застарілим комплексом. Про це повідомляє Forbes.

Українські військово-повітряні сили втратили один із найважливіших засобів протидії — винищувачі F-16, зокрема засоби створення радіолокаційних перешкод AN/ALQ-131, але "у них ще є союзники".

США не можуть просто "вимкнути" розроблені компанією Lockheed Martin F-16, які оснащують військово-повітряні сили України. Але призупинення допомоги адміністрацією Трампа значно вплине на обслуговування винищувачів. Це може позбавити українські військово-повітряні сили найважливіших засобів повітряної оборони в критичний момент повномасштабної війни.

AN/ALQ-131 є новою та критично важливою технікою для українських ВПС, які вступили в повномасштабну війну в лютому 2022 року. Зокрема, AN/ALQ-131 може створити зону повітряної переваги на мить, що має стратегічне значення для досягнення мети, пояснив офіційний представник американських ВПС.

ВПС України повною мірою використовують можливості F-16, оснащених AN/ALQ-131, заповнювати екрани російських радарів електронним шумом. "Вони діють як "літаюча протиповітряна оборона" з передовою технікою попередження про ракети", – зазначила проукраїнська аналітична група Conflict Intelligence Team.

Але російські військово-повітряні сили можуть уникнути перешкод, перепрограмувавши свої радари на роботу на дещо інших частотах. Під час президенства Байдена команда ВПС США могла конкурувати з російською адаптацією, постійно регулюючи власні частоти AN/ALQ-131. За Трампа українські льотчики застрягли на капсулах, програмування яких незабаром може застаріти.

Спритні надзвукові винищувачі користувалися сильною підтримкою США під час президентства колишнього президента США Джо Байдена. Американці допомогли навчити пілотів, надали запасні частини та боєприпаси, а також призначили команду ВПС США для програмування блоків електронної протидії F-16 AN/ALQ-131.

Але українці не безсилі — "у них все ще є союзники". Франція висловила готовність надати винищувачі Dassault Mirage 2000, оснащені власними системами радіоелектронної боротьби, які не залежить від американської підтримки.

У французьких ВПС Mirage 2000-5F літає зі застарілими комплексом, до якого входять:

радіолокаційний попереджувальний приймач Serval;

пристрій перешкод Sabre;

розпилювач полови та сигнальної ракети Eclair.

Визнаючи цю слабкість і оцінюючи серйозність російської ракетної загрози над Україною, міністерство оборони Франції пообіцяло встановити нові засоби радіоелектронної протидії на Mirage 2000s перед тим, як передати їх Україні. Ймовірно, міністерство мало на увазі переважно аналоговий Integrated Countermeasures Suite Mark 2 або повністю цифровий Integrated Countermeasures Suite Mark 3.

Раніше повідомлялося, що припинення обслуговування винищувачів F-16, зокрема системи РЕБ, є одним із наслідків зупинки військової допомоги адміністрацією Трампа після скандальної зустрічі з Зеленським у Білому домі.