"Буде гірше за Афганістан": у США озвучили наслідки зупинки військової допомоги для України

Сенатор від Республіканської партії США Грем переконаний, що главі Білого Дому слід "дати Україні те, що їм потрібно" — від розвідувальних даних до потрібної зброї для того, аби Київ міг захищатися до початку мирних перемовин.

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Сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем заявив, що дії Дональда Трампа щодо зупинки надання військової допомоги та доступу до розвідданих для України викликають "тривогу". Про це політик заявив у ефірі телеканалу Fox News.

Сенатор відзначив, що поки в Україні тривають бойові дії, відключення України від допомоги може створити ситуацію, яка "буде гірше, ніж Афганістан".

"Я не думаю, що у президента Трампа є бажання це робити. Але до тих пір, поки у нас не буде припинення вогню, я б дав Україні те, що їм потрібно, а також розвідувальні дані та зброю, щоб захистити себе", – сказав американський сенатор.

Грем додав, що говорив з радником Трампа з питань нацбезпеки Майком Волцом "кілька днів тому". За словами сенатора, Волц заявив йому, що мета США – "почесно та справедливо покласти край війні".

Водночас Грем переконаний, що майбутні перемовини між США та Україною у Саудівській Аравії дозволить зрозуміти, "як виглядає гарна угода" на погляд Києва. Сенатор додав, що він планує найближчими днями внести законопроєкт про санкції проти банківського та енергетичного секторів Росії.

"Щодо РФ, то я буду вводити санкції проти їхнього банківського сектору й енергетики наступного тижня, щоб спонукати їх прийти до столу перемовин. Якщо вони не погодяться, ми маємо ввести пекельні санкції проти них [росіян — ред.]", — заявив Грем.

Раніше стало відомо, що ЗСУ можуть застосовувати HIMARS і без розвідданих США. Українські оборонці продовжують застосовувати HIMARS для атак по Росії, навіть попри призупинення США надання Україні розвідувальних даних.

Згодом повідомлялося, що США продовжують ділитись розвідданими з Україною. У Вашингтоні ховають всю інформацію, яку ЗСУ могли б використати для наступу на росіян, написали журналісти.