"Будет хуже Афганистана": в США озвучили последствия остановки военной помощи для Украины

Сенатор от Республиканской партии США Грэм убежден, что главе Белого Дома следует "дать Украине то, что им нужно" — от разведывательных данных до нужного оружия для того, чтобы Киев мог защищаться до начала мирных переговоров.

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Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм заявил, что действия Дональда Трампа по остановке предоставления военной помощи и доступа к разведданным для Украины вызывают "тревогу". Об этом политик заявил в эфире телеканала Fox News.

Сенатор отметил, что пока в Украине продолжаются боевые действия, отключение Украины от помощи может создать ситуацию, которая "будет хуже, чем Афганистан".

"Я не думаю, что у президента Трампа есть желание это делать. Но до тех пор, пока у нас не будет прекращения огня, я бы дал Украине то, что им нужно, а также разведывательные данные и оружие, чтобы защитить себя", — сказал американский сенатор.

Грэм добавил, что говорил с советником Трампа по вопросам нацбезопасности Майком Уолцом "несколько дней назад". По словам сенатора, Волц заявил ему, что цель США — "почетно и справедливо положить конец войне".

В то же время Грэм убежден, что предстоящие переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии позволят понять, "как выглядит хорошее соглашение" на взгляд Киева. Сенатор добавил, что он планирует в ближайшие дни внести законопроект о санкциях против банковского и энергетического секторов России.

"Что касается РФ, то я буду вводить санкции против их банковского сектора и энергетики на следующей неделе, чтобы побудить их сесть за стол переговоров. Если они не согласятся, мы должны ввести адские санкции против них [россиян — ред.]", — заявил Грэм.

Ранее стало известно, что ВСУ могут применять HIMARS и без разведданных США. Украинские оборонцы продолжают применять HIMARS для атак по России, даже несмотря на приостановление США предоставления Украине разведывательных данных.

Впоследствии сообщалось, что США продолжают делиться разведданными с Украиной. В Вашингтоне прячут всю информацию, которую ВСУ могли бы использовать для наступления на россиян, написали журналисты.