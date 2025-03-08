Имеют альтернативы: ВСУ могут применять HIMARS и без разведданных США, — военный

Украинские оборонцы продолжают применять HIMARS для атак по России, даже несмотря на приостановление США предоставления Украине разведывательных данных.

Related video

После принятия решения президентом США Дональдом Трампом о приостановлении предоставления Украине разведывательных данных в СМИ начала распространяться информация о том, что это парализовало возможность использования американской реактивной артиллерийской системы HIMARS. В ВСУ говорят, что сейчас защитники действительно не имеют возможности получать точные координаты спутниковых целей, но при этом имеют собственные альтернативы, позволяющие осуществлять такие удары. Об этом сообщил военный и специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей Бескрестнов с позывным Флеш во время эфира Киев24.

"Наши HIMARS работают и будут дальше работать. Нет никакого повода для паники", — заявил военный.

По его словам, военные ВСУ продолжают использовать HIMARS и проводить дальнейшие атаки. В этом бойцам помогают собственные разведывательные источники и данные.

"Получаем данные с наших разведывательных спутников, от нашей внутренней и внешней разведки на основе БпЛА", — сообщает Бескрестнов.

Также военный добавил, что ВСУ получают данные о взлете самолета МиГ, о запуске "Шахедов" и все остальное.

"Официально считается, что США нам никакой информации не дает. Но мы продолжаем ее получать", — утверждает Флеш.

В то же время появилась информация о том, что США продолжают предоставлять Украине разведывательные данные и скрывают далеко не всю информацию. Издание CNN узнало, что Пентагон пока делится с Украиной минимальным количеством информации, чтобы Кремль не обвинял администрацию Трампа в поддержке войны и был более снисходительным в вопросах мирных переговоров.

Напомним, ранее в СМИ распространилась информация о том, что приостановление обмена разведданными с США может угрожать украинским военным тем, что они не смогут использовать системы HIMARS, ведь не смогут наводить ракеты.

Информация о том, что США прекратили обмен разведывательными данными с Украиной, подтвердилась 5 марта.

После этого ряд стран, в частности Великобритания, выразили поддержку Украине и заверили, что будут предоставлять ВСУ собственные разведывательные данные.