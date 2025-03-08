Мають альтернативи: ЗСУ можуть застосовувати HIMARS і без розвідданих США, — військовий

Українські оборонці продовжують застосовувати HIMARS для атак по Росії, навіть попри призупинення США надання Україні розвідувальних даних.

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Після ухвалення рішення президентом США Дональдом Трампом про призупинення надання Україні розвідувальних даних у ЗМІ почала поширюватися інформація про те, що це паралізувало можливість використання американської реактивної артилерійської системи HIMARS. У ЗСУ кажуть, що наразі оборонці і справді не мають змоги отримувати точні координати супутникових цілей, але при цьому мають власні альтернативи, що дозволяють здійснювати такі удари. Про це повідомив військовий і фахівець із систем радіоелектронної боротьби і зв'язку Сергій Бескрестнов із позивним Флеш під час ефіру Київ24.

"Наші HIMARS працюють і будуть далі працювати. Немає жодного приводу для паніки", — заявив військовий.

За його словами, військові ЗСУ продовжують використовувати HIMARS та проводити подальші атаки. У цьому бійцям допомагають власні розвідувальні джерела та дані.

"Отримуємо дані з наших розвідувальних супутників, від нашої внутрішньої і зовнішньої розвідки на основі БпЛА", — повідомляє Бескрестнов.

Також військовий додав, що ЗСУ отримують дані про зліт літака МіГ, про запуск "Шахедів" та все інше.

"Офіційно вважається, що США нам жодної інформації не дає. Але ми продовжуємо її отримувати", — стверджує Флеш.

Водночас з'явилася інформація про те, що США продовжують надавати Україні розвідувальні дані і приховують далеко не всю інформацію. Видання CNN довідалося, що Пентагон наразі ділиться із Україною мінімальною кількістю інформації, аби Кремль не звинувачував адміністрацію Трампа у підтримці війни та був поблажливішим у питаннях мирних переговорів.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ поширилася інформація про те, що призупинення обміну розвідданими зі США може загрожувати українським військовим тим, що вони не зможуть використовувати системи HIMARS, адже не матимуть змоги наводити ракети.

Інформація про те, що США припинили обмін розвідувальними даними з Україною, підтвердилася 5 березня.

Після цього низка країн, зокрема Велика Британія, висловили підтримку Україні та запевнили, що будуть надавати ЗСУ власні розвідувальні дані.