Не такие масштабные, как у США: Британия продолжит поставки разведданных Украине, — The Guardian

Великобритания также в дальнейшем будет предоставлять информацию о необработанных данных, однако не будет передавать то, чем делятся США. Эти данные позволят обеспечивать определенную способность атаковать глубокие удары по РФ.

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Политику США по предоставлению Украине разведывательной информации не поддерживают некоторые европейские страны. Вслед за Францией о своих намерениях продолжить помогать военным ВСУ путем предоставления разведданных объявила Великобритания. Несмотря на не столь масштабные возможности, которые имеют в этом плане европейские страны по сравнению с Америкой, это позволит Украине поддерживать систему раннего информирования о возможных ракетных и дроновых атаках со стороны России. О решении Британии сообщило издание The Guardian вечером 6 марта.

Речь идет о данных, полученных в том числе от разведывательных британских самолетов Rivet Joint, а также информацию, собранную с помощью спутникового оборудования, наземных разведывательных станций. Некоторые данные, собранные средствами тайно развернутых наземных сил Великобритании, также будут передавать ВСУ.

"Они не такие далеко идущие, как возможности США, не такого же масштаба и не могут занять их место", — выяснило издание.

Несмотря на значительно более слабые мощности, разведывательные данные, полученные от Великобритании, позволят ВСУ продолжать осуществлять удары по российским военным объектам, расположенным на удаленном расстоянии от границы, как пишет The Guardian. Эта информация также поможет Украине подготовиться заблаговременно в случае ракетных и дроновых угроз со стороны России.

В то же время возможности несколько затруднены из-за необходимости замещения потока, прекращенного в начале этой недели из США.

Отметим, что приостановление предоставления Украине разведывательных данных от США уже имеет свои негативные последствия. Прежде всего это касается военных ВСУ, которые перестали получать информацию в реальном времени, необходимую для дальних ударов по России.

В то же время аналитики американского Института изучения войны утверждают, что приостановление США предоставления разведывательных данных для Украины будет иметь негативное влияние и для тыла: это может несколько "развязать руки" России в ракетных и дроновых обстрелах.

Отметим, что перед этим о своей готовности обеспечивать Украину разведывательными данными заявили во Франции. О соответствующем решении сообщал министр обороны страны Себастьян Лекорню 6 марта.

Также 5 марта стало известно, что из-за приостановления предоставления разведданных установки HIMARS были выведены из строя в Украине.