Пострадает не только фронт: в ISW объяснили, что может произойти из-за приостановки обмена разведданными

Прекращение обмена разведывательными данными позволит российским войскам усилить ракетные удары и атаки дронов на украинский тыл. Также это повредит способности защищаться от ударов.

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Днем 5 марта директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф подтвердил информацию о приостановлении поставок оружия и разведывательных данных в Украину. Это событие уже имело негативное влияние на фронте в российско-украинской войне — в частности это привело к тому, что прервался ключевой канал связи системы HIMARS. Однако ситуация может измениться из-за этого не только на фронте: аналитики американского Института изучения войны отмечают, что из-за приостановления обмена разведданными Россия может усилить свои атаки по украинскому тылу. Об этом специалисты учреждения сообщили в своей сводке за 5 марта.

"Прекращение любого обмена разведывательными данными США с Украиной также позволит российским войскам усилить свои беспилотные и ракетные удары по украинскому тылу, что повлияет на миллионы украинских гражданских лиц и рост оборонно-промышленной базы Украины", — говорится в сводке.

Ранее американская разведка помогала Украине в вопросах раннего предупреждения относительно вероятных российских ракетных ударов, что позволяло лучше подготовиться гражданским гражданам, местным властям и защитникам.

Также аналитики отмечают, что защиту Украины может ослабить и то, что сейчас приостановлены поставки ракет противовоздушной обороны Patriot. Их ВСУ использовали для защиты объектов критической инфраструктуры и гражданских лиц от вражеских ударов.

По утверждению аналитиков, Америка приостановила обмен разведывательными данными с Украиной, потому что это было одно из главных многих требований России, которые выдвигали кремлевские чиновники к администрации Дональда Трампа.

Институт изучения войны также информирует о том, что российские чиновники уже намерены воспользоваться приостановкой обмена разведывательными данными между США и Украиной, чтобы получить "дополнительные преимущества" на поле боя.

Напомним, ранее стало известно о том, что вследствие прекращения обмена разведданными Украина также не получает информацию в реальном времени для дальних ударов. Об этом стало известно вечером 5 марта.

В ВСУ считают, что остановка помощи от США может критически повлиять на доступ Украины к современным военным технологиям. Подробнее об этом Фокус узнавал вечером 5 марта.